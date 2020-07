METEO – Violenti TEMPORALI e GRANDINATE in arrivo a breve in ITALIA, ecco le ZONE COLPITE

L’Anticiclone si sta riprendendo la scena a poco a poco

E’ a partire già dalla giornata di ieri che dai quadranti meridionali sta tornando nuovamente a farsi strada quello che ha tutta l’aria di essere un robusto campo di Alta pressione di matrice sub-tropicale, considerato anche che in settimana oltre a portare condizioni meteo di totale stabilità nella nostra Penisola, porterà le colonnine di mercurio a registrare valori termici davvero elevati anche per il periodo più caldo dell’anno che stiamo ormai attraversando, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Oggi l’Anticiclone ha macinato altri chilometri verso nord, ma non è ancora riuscito a completare la sua rimonta sul nostro Paese.

Tempo ideale per andare al mare al centro-sud, un po’ ventilato in Puglia

Nella giornata odierna da satellite meteorologico e dalla rete di stazioni meteo vediamo condizioni meteo ideali per una giornata in spiaggia in tutto il centro-sud. Infatti, i cieli appaiono generalmente soleggiati o al più poco nuvolosi, con temperature che raggiungono già picchi di +32/+33°C e localmente anche oltre. L’unico fattore che potrebbe disturbare un momento di relax si trova in Puglia ed è il forte vento, dove le raffiche raggiungono persino i 70km/h. Ne avevamo parlato in un editoriale pomeridiano di ieri, ma d’altronde quelle pugliesi non sono le uniche zone soggette alle forti raffiche di oggi.

Qualche addensamento massiccio sui settori nordorientali

Al nord la situazione appare leggermente più complessa e dinamica: mentre sulla Pianura Padana a prevalere nettamente è il bel tempo con il sole protagonista al più disturbato dal transito di qualche innocua nube, altrove e ad esempio sulla Liguria e sull’arco alpino (soprattutto nordorientale) è presente una fitta cumulogenesi, più spiccata in quest’ultimo settore. Allo stato attuale di cose il nordest risulta ancora interessato dallo scorrimento di correnti più fresche ed umide alta quota e pertanto è proprio in questi settori che è atteso lo sviluppo di qualche temporale e/o acquazzone nelle prossime ore, come vedremo nel prossimo paragrafo.