METEO – Violenti TEMPORALI e GRANDINATE in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Nel corso della giornata odierna si è verificato un miglioramento tangibile sulle regioni settentrionali a seguito della violenta ondata di maltempo che ha colpito tali settori nella giornata di ieri provocando anche diversi danni e disagi non solo in Piemonte e Lombardia, ma anche in svariate zone dell’ Emilia-Romagna . Fin dalle prime ore della mattinata odierna infatti i cieli sono apparsi generalmente sereni o poco nuvolosi su tutto il settentrione e nelle ultime ore ampie schiarite favoriscono un ulteriore miglioramento. Temperature che comunque si aggirano intorno alla media del periodo.

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologico emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in ulteriore diminuzione su Calabria e Sicilia orientale, in sensibile aumento sulle restanti regioni centro-meridionali. Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali sulle regioni centro-meridionali, specie settori costieri ed appenninici. Mari: molto mossi i bacini meridionali; localmente molto mossi il Mare di Sardegna, il Tirreno centrale e l’Adriatico centrale, con moto ondoso in generale calo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 5 luglio 2020: MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-A2, Basi-C, Basi-D. Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-A2, Basi-C, Basi-D. Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Interessati dunque dall’allerta tutti i capoluoghi della Calabria, Messina e Catania.