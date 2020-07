METEO – Violenti TEMPORALI e GRANDINATE in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le ZONE COLPITE

Maltempo al nord a causa dell’infiltrazione di correnti più umide e instabili

A partire dal tardo pomeriggio si è verificato sulle regioni più settentrionali del Paese lo sviluppo di temporali anche intensi e accompagnati occasionalmente da grandinate, a causa dell’intrusione di correnti più umide e fresche di matrice atlantica, responsabili di accesi contrasti termici con l’aria più rovente di matrice africana, ha gettato le basi per la convezione. Avevamo tuttavia già approfondito all’interno di un apposito editoriale di come le correnti potessero recare disturbo sulle aree più settentrionali della Penisola, anche se le condizioni di maltempo risultano più diffuse di quanto fosse previsto dai principali centri di calcolo.

Tenderà a migliorare nella seconda parte di serata

Le condizioni meteo tenderanno comunque a migliorare nella seconda parte di questa serata e questo praticamente ovunque, con la cessazione dei fenomeni entro fine giornata e temperature piuttosto elevate in svariate zone del Paese, anche del nord Italia. Al centro-sud persistono condizioni di tempo asciutto che, coadiuvate da temperature elevate soprattutto nei prossimi giorni, accendono un segnale d’allerta per quelle città che versano già in una situazione di criticità per quanto concerne la siccità: 10 comuni del basso marchigiano sono stati infatti costretti a sospendere l’erogazione notturna dell’acqua a causa della sua insufficienza.

Domani violenti temporali e occasionali grandinate sull’estremo nord Italia

Nella giornata di domani mercoledì 29 luglio si presenterà un quadro sinottico decisamente simile a quello odierno, con la netta prevalenza dell’Anticiclone di matrice sub-tropicale al centro-sud e sulla maggior parte del nord Italia, in un contesto in cui le correnti atlantiche che scorrono ancora in maniera piuttosto pronunciata verso il continente europeo continuano a determinare alcuni disturbi: a partire dal pomeriggio infatti temporali anche violenti si formeranno soprattutto lungo l’arco alpino centro-orientale e occasionalmente saranno accompagnati da grandinate. Isolati temporali plausibili anche lungo le zone alpine e subalpine del Piemonte. Bel tempo altrove con temperature stabili o in leggero aumento. PER DETTAGLI RELATIVI ALLE PREVISIONI METEO DELLA CITTA’ INTERESSATA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.