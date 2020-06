METEO – Violenti TEMPORALI e GRANDINATE in arrivo nelle PROSSIME ORE in ITALIA, ecco i dettagli

Nuova ondata di maltempo sta colpendo l’Italia

A seguito della violenta fase di maltempo che ha coinvolto l’Italia fino ad un paio di giorni fa, dopo una brevissima pausa dalle precipitazioni durata forse mezza giornata o poco più, le condizioni meteo sono tornate nuovamente a peggiorare a partire già dalla serata di ieri sulle regioni settentrionali. L’Estate meteorologica 2020 non poteva probabilmente iniziare peggio di così per gli amanti della bella stagione e del caldo. Anche le condizioni climatiche d’altronde appaiono ben distanti dal caldo estivo al quale eravamo stati abituati nel corso degli ultimi anni grazie alla presenza robusta dell’Alta pressione di origine africana.

Grandinate e nubifragi si abbattono sul Veronese ieri

Tra la cronaca di maltempo sicuramente quella che riguarda Verona e la relativa provincia nel corso della serata di ieri merita un paragrafo a sé. Dopo infatti l’orario di cena di ieri, le condizioni meteo sono visibilmente peggiorate in alcune aree del Veneto, tra cui appunto il veronese, dove un sistema temporalesco molto violento ha colpito non solo la città, ma anche alcune aree della Provincia, con fenomeni violenti e a carattere di nubifragio a cui sono state associate anche grandinate impressionanti. Tra l’altro, su tale evento abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

Forti temporali hanno colpito e stanno colpendo in maniera sparsa il nord

L’ondata di maltempo in vigore ha colpito e sta colpendo unicamente le regioni settentrionali italiane fino a questo pomeriggio. In particolare un sistema temporalesco nel corso della mattinata odierna ha colpito Milano e la periferia con grandinate anche intense. Nel corso di questo pomeriggio varie celle temporalesche stanno colpendo in maniera sparsa e localizzata alcune aree del nord Italia, tra cui ancora una volta troviamo Milano (dove vige un’allerta per i fiumi Seveso e Lambro), anche se risultano colpite le zone settentrionali della città. Nelle prossime ore il maltempo tenderà anche a spostarsi verso meridione, come vedremo nei paragrafi successivi.