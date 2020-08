METEO – Violenti TEMPORALI e GRANDINATE in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città colpite

Temporali colpiscono i settori nordorientali Nella giornata odierna le condizioni meteo appaiono piuttosto perturbate sui rilievi montuosi nordorientali, in particolare quelli del Trentino Alto Adige e quelli della Lombardia. I temporali si sono sviluppati a partire dalle primissime ore di questo pomeriggio e interesseranno più o meno le stesse aree fino alla prima parte di serata, prima di un’attenuazione dei fenomeni a cui seguirà la completa cessazione. Tale maltempo è causato dall’afflusso di correnti più fresche ed umide di matrice atlantica, le stesse che nella prima metà di questa settimana hanno causato diversi danni e disagi al nord Italia. Bel tempo al centro-sud con temperature che sfiorano i +40°C Le condizioni meteo appaiono invece decisamente migliori sulle regioni centro-meridionali, dove l’azione di un promontorio anticiclonico robusto di matrice sub-tropicale sta assicurando bel tempo con cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi. In tale contesto, anche le temperature si mostrano piuttosto elevate, soprattutto nelle pianure interne dove le colonnine di mercurio hanno oggi sfiorato i +40°C. Tuttavia, sebbene le temperature calino per la giornata di domani domenica 23 agosto, esse continueranno ad essere elevate al sud, dove diffusi saranno i picchi di +38°C nelle zone interne. Violenti temporali e grandinate in arrivo in Italia Per quanto riguarda la giornata di domani domenica 23 agosto, le condizioni meteo della nostra Penisola torneranno a peggiorare a causa di un primo tentativo di affondo da parte delle correnti atlantiche. Una variazione simile del quadro sinottico assicurerà un’ondata di maltempo che interesserà buona parte del nord e con maggior precisione regioni come Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige. L’instabilità risulterà perlopiù pomeridiana (anche se i primi rovesci si svilupperanno in mattinata) e occasionalmente, oltre che da attività elettrica, potrà essere accompagnata anche da fenomeni grandinigeni, colpendo localmente in maniera violenta. Acquazzoni plausibili anche in Emilia e nelle zone orientali del Piemonte. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, tendenti a diffuse, con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini, prealpini e sulle adiacenti zone di pianura di Lombardia e Triveneto, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del settentrione, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolati rovesci o brevi temporali nel pomeriggio/sera su Appennino toscano, marchigiano ed abruzzese e sui versanti tirrenici della Sicilia nord-orientale e della Calabria meridionale, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione al Nord, regioni centrali adriatiche e Sardegna; massime localmente elevate al Centro-Sud, fino a molto elevate sulle zone interne e pianeggianti di Puglia, Basilicata e Sicilia. Venti: tendenti a forti nord-occidentali sulla Sardegna, con raffiche di burrasca sulla Bocche di Bonifacio e sui rilievi dell’isola; tendenti a localmente forti nord-occidentali in serata sulla Sicilia occidentale. Mari: tendenti a molto mossi il Mare ed il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e il Tirreno centrale, fino ad agitati i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.