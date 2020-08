METEO – Violenti TEMPORALI e GRANDINATE in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, lista città colpite

Oggi il maltempo ha colpito anche le regioni centrali

Dopo che in una prima fase (nonché fino alla giornata di ieri) il violento maltempo aveva coinvolto esclusivamente le regioni settentrionali, nella giornata di oggi l’instabilità si è estesa anche sulle regioni centrali, portando anche in questo caso danni ingenti e purtroppo anche perdite di vite umane. Nel corso della mattinata odierna infatti un sistema temporalesco accompagnato da violente raffiche di vento ha colpito Marina di Massa, abbattendo un albero di un camping. Questo ha travolto due bambine di 3 e 14 anni: mentre per la prima non c’è stato nulla da fare, la seconda è deceduta a seguito del ricovero in terapia intensiva.

In serata temporanea attenuazione delle piogge e dei temporali

Siamo ormai alle battute finali di una giornata foriera di maltempo. Nel corso della serata ormai subentrata è prevista una generale attenuazione dei fenomeni temporaleschi nella nostra Penisola, con residui e locali acquazzoni o temporali soprattutto nelle zone interne del Lazio, in Piemonte e in Lombardia. Tuttavia, sarà solo un’attenuazione temporanea in un contesto comunque instabile, in quanto nella giornata di domani lunedì 31 agosto, come abbiamo approfondito anche all’interno di un apposito editoriale e come vedremo nel prossimo paragrafo è atteso l’arrivo di nuovo violento maltempo.

Piogge e temporali sulle regioni centrali e in Campania

Nella giornata di domani lunedì 31 agosto il moto ciclonico della saccatura di origine nordatlantica in affondo sulla nostra Penisola richiamerà aria più umida direttamente dai bassifondi del Mediterraneo e che sarà responsabile di un nuovo peggioramento delle condizioni meteo che questa volta interesserà le regioni centrali e la Campania. Il tutto si dovrebbe svolgere tra la tarda mattinata e il pomeriggio con acquazzoni anche localmente violenti sulle regioni centrali dove è difficile immaginare attività temporalesca. Temporali che invece saranno possibili sulla Campania, anche intensi e accompagnati da forti raffiche di vento. Possibile parziale interessamento anche della costa tirrenica siciliana. Temperature generalmente in calo, soprattutto nei valori massimi. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.