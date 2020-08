METEO – Violenti TEMPORALI e GRANDINATE in formazione, ecco le ZONE COLPITE nelle PROSSIME ORE

Nuova spinta dell’Anticiclone verso l’Italia

Dal quadro sinottico è piuttosto evidente una nuova spinta dai quadranti meridionali dell'Anticiclone africano che, oltre a portare un miglioramento delle condizioni meteo in Italia (in un contesto in cui la formazione di temporali localizzati è e sarà comunque presente, come vedremo) ha portato anche ad un aumento delle temperature soprattutto sulle regioni settentrionali alle prese nei passati giorni con maltempo sicuramente più diffuso rispetto a quanto emerge quest'oggi.

Violento maltempo nei passati giorni al nord Italia

Nel corso dei passati giorni le condizioni di maltempo hanno colpito duramente le regioni settentrionali, a causa della presenza di una goccia fredda che era andata posizionandosi poco a largo delle coste della Bretagna, la regione più a nordovest della Francia. Ciò aveva determinato l’intrusione di correnti più fresche ed umide di origine atlantica anche nel nostro Paese, in particolare nelle aree più settentrionali, con instabilità prevalentemente pomeridiana. Tuttavia, non sono mancati dei fronti perturbati notturni che hanno attraversato la Pianura Padana occidentale e settore nordoccidentale e che hanno recato persino qualche danno e disagio.

Prevalente stabilità in Italia, ma non manca qualche temporale: allerta al nordest

Sulla nostra Penisola si sta assistendo in queste ore a condizioni di generale stabilità soprattutto lungo la fascia costiera dove il caldo risulta intenso e afoso. Ad essere elevate infatti quest’oggi non sono tanto (o non solo, in alcuni casi) le temperature, ma anche i valori di umidità relativa, che accentuano il disagio fisico a causa del calore. Tuttavia, nonostante un quadro meteorologico in prevalenza così tranquillo, non manca lo sviluppo localizzato di qualche temporale sull’Italia, non a caso per oggi è attiva un’allerta meteo diramata nella giornata di ieri dal Dipartimento di Protezione Civile.