METEO – Violenti TEMPORALI e GRANDINATE sferzano l’ITALIA, ecco le ZONE COLPITE nelle PROSSIME ORE

Violento maltempo colpisce il nord Italia

Le condizioni meteo appaiono ulteriormente peggiorate sulle regioni settentrionali, con il maltempo che oggi, rispetto a ieri, colpisce in maniera più estesa e diffusa. Non solo, i fenomeni appaiono comunque in molti casi anche violenti e sono veramente poche in questo momento le zone dove non si segnalano acquazzoni e/o temporali, tra cui troviamo la Liguria e le zone del Piemonte centro-settentrionale. L’evidente peggioramento del tempo aveva già indotto nella giornata di ieri il Dipartimento di Protezione Civile ad emettere specifica allerta meteo per questi settori.

Qualche acquazzone o temporale colpisce localmente il Lazio

Cioè che invece non sta rispettando esattamente le previsioni disponibili nella giornata di ieri sono i temporali o gli acquazzoni che stanno attualmente colpendo in maniera locale la regione Lazio. Forti temporali si sono infatti generati al largo delle coste laziali e hanno trovato terreno fertile per fare ingresso nell’entroterra e portare qualche pioggia prefrontale, accompagnata anche occasionalmente da attività elettrica. Tuttavia, le condizioni meteo in regione tenderanno a migliorare (temporaneamente) in maniera anche piuttosto evidente, sia pure in un contesto di cieli nuvolosi. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA TUA CITTA’, CONSULTA IL NOSTRO SITO.

Violento maltempo tra Toscana e Liguria, peggiora anche nel genovese nelle prossime ore

Il quadro meteorologico è tuttavia destinato a subire un nuovo ed ulteriore peggioramento nelle prossime ore soprattutto in alcuni settori, quali quelli dell’alta Toscana, al confine con la Liguria e il genovese. Le zone più colpite dovrebbero però essere le prime dove non sono esclusi nubifragi tra il tardo pomeriggio e la prima serata. Il fronte continuerà a scendere di latitudini nelle ore serali e rovesci sparsi potranno comunque interessare generalmente la regione toscana. Occasionalmente i fenomeni saranno accompagnati anche da grandinate e violente raffiche di vento, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.