METEO – Violenti TEMPORALI e GRANDINATE si stanno per abbattere su COSTE e PIANURE. Lista COMPLETA zone colpite

METEO : instabilità nelle prossime 24/48 ore, possibili grandinate e temporali violenti. Ecco la situazione

Bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. In questo editoriale cercheremo di approfondire nel dettaglio quali saranno le aree maggiormente colpite dal maltempo che si scatenerà sulle regioni centro-settentrionali tra la giornata odierna e le prime ore del mattino di sabato. Come vi stiamo spiegando ormai da diversi giorni, lo sviluppo di questa tipologia di attività temporalesca molto intensa è dovuto principalmente alle temperature molto elevate che vengono registrate in pianura padana che fungono come una vera e propria molla in grado di azionare fenomeni di forte intensità. Un po’ come avvenuto anche stanotte in occasione dell’esteso fronte temporalesco che ha avuto origine in Lombardia per poi muoversi verso le regioni di Emilia-Romagna e basso Veneto. Nelle prossime ore potremmo assistere a scenari più o meno simili e non escludiamo possibilità di grandinate o fenomeni estremi. Partiamo però da quanto atteso nella giornata odierna, per poi spingerci nel secondo paragrafo sul tempo previsto invece domani, momento in cui farà ingresso sull’Italia il modesto cavo d’onda di origine atlantica di cui vi stiamo raccontando l’evoluzione ormai da diverso tempo.

PROSSIME ORE, attenzione ai fenomeni estremi: complesso tracciare le zone più o meno colpite

Per quanto riguarda la giornata odierna come abbiamo visto anche questa mattina, l’animazione satellitare vede il Nord Italia attualmente sgombro da nubi significative. Ma a partire dal pomeriggio ma ancor più dalla serata e dalla nottata, i fenomeni temporaleschi interesseranno dapprima i settori alpini per poi estendersi rapidamente a quelli pianeggianti. In particolar modo le prime celle temporalesche di forte intensità tenderanno ad avere origine a confine tra Lombardia e Romagna, per poi muoversi verso Piemonte e parte della Liguria. Va sottolineato comunque che in un contesto sinottico simile non è facile dal punto di vista previsionale individuare sia il punto di origine che le aree maggiormente interessare dai temporali più forti. In questi casi è bene tracciare a grandi linee quali potranno essere le regioni a maggior rischio nubifragio ed eventualmente seguire con attenzione l’evoluzione mediante gli appositi strumenti del nowcasting. Entro le prime ore del mattino di domani ci aspettiamo comunque un coinvolgimento quasi totale di tutte le aree pianeggianti del Nord Italia. Andiamo a vedere invece quanto ci aspetta nella giornata di domani.

DOMANI fronte temporalesco da NORD verso il CENTRO! Cambio di circolazione imminente

Quella di domani invece sarà una giornata caratterizzata da un maggior cambio circolatorio che si muoverà da Nord Ovest verso Sud Est, a partire dalle regioni settentrionali per poi scorrere verso i settori adriatici del Centro e parte di quelli meridionali. Le temperature subiranno un generale abbassamento fino a 5-7 gradi rispetto agli attuali valori e si percepirà del refrigerio rispetto alla situazione attuale fin verso la giornata di domenica. A questa modifica della circolazione a tutte le quote verrà associato un esteso fronte temporalesco che dalla mattinata di domani con ogni probabilità interesserà dapprima basso Veneto, Romagna e alta Toscana, per poi estendersi al pomeriggio anche verso le rimanenti regioni centrali salvo l’ovest del Lazio che potrebbe restare maggiormente all’asciutto. Un quadro meteorologico comunque differente dai canonici fronti freddi che hanno interessato il nostro Paese per gran parte del mese di luglio e quella conclusiva di giugno. Attenzione ai fenomeni temporaleschi ancora presenti nella giornata di sabato attesi in sviluppo lungo l’arco appenninico, ma di questo ne parleremo con maggior dettaglio nella finestra della successiva pagina dell’editoriale interamente dedicata al fine settimana.