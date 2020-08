METEO – Violenti TEMPORALI e GRANDINATE stanno per abbattersi sull’ITALIA: la Protezione Civile dirama ALLERTA, ecco le città colpite

L’azione di una circolazione depressionaria persistente dai quadranti orientali determinerà nuovamente lo scoppio dell’instabilità pomeridiana al meridione nella giornata di domani lunedì 10 agosto, con fenomeni localmente violenti nelle zone interne della Calabria. Temporali localizzati sulla Sicilia orientale e sull’Appennino meridionale al confine tra Basilicata e Campania. Contestualmente un lieve cedimento dell’Alta pressione al nord Italia determinerà lo sviluppo di qualche temporale anche sull’arco alpino e in sconfinamento verso il bergamasco. Sul resto d’Italia persisteranno invece condizioni di assoluta stabilità, con temperature tipicamente estive. PER LE PREVISIONI RELATIVE ALLA TUA CITTA’, CONSULTA IL NOSTRO SITO.

Nel corso del pomeriggio di ieri un violento sistema temporalesco semistazionario si è scatenato nell’area messinese nella Sicilia orientale, provocando forti nubifragi anche persistenti proprio tra Messina e Barcellona Pozzo di Gotto con accumuli elevati. Tale situazione ha reso necessari diversi interventi dei Vigili del Fuoco per rimuovere l’acqua dai garage, dagli scantinati e dai negozi. Il maltempo dunque, sebbene abbia colpito in maniera estremamente localizzata, ha comunque provocato danni e disagi ingenti laddove ha scatenato la sua ira.

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o breve temporale, su tutti i settori alpini, aree interne di Campania meridionale e Puglia centrale, su Basilicata, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni di rilievo, con massime generalmente elevate, fino a localmente molto elevate sulla Toscana. Venti: localmente forti settentrionali su Puglia, settori ionici e Sicilia, in attenuazione. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 10 agosto 2020: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-C, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D. Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. Lombardia: Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Alta Valtellina, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese. Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Interessati dunque dall’allerta tutti i capoluoghi di: Sicilia, Calabria, Basilicata e i seguenti: Barletta, Taranto, Varese, Sondrio, Como, Lecco.