METEO – Violenti TEMPORALI e GRANDINATE stanno per colpire l’ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Oggi giornata di forte maltempo sulla nostra Penisola

Nella giornata odierna una fase di intenso maltempo sta interessando la nostra Penisola, rompendo di fatto la parentesi di prolungata stabilità portata negli scorsi giorni dall’estensione di un vasto promontorio anticiclonico di matrice azzorriana che avvolgeva buona parte del Mediterraneo centro-occidentale e che oltre ad apportare generale bel tempo, era causa di temperature non così eccessive, con clima che si è spesso rilevato molto gradevole in Italia, grazie anche alla ventilazione presente soprattutto lungo la fascia costiera. Oggi, come vedremo, piogge e forti temporali hanno interessato alcuni settori italiani.

Stanotte maltempo al nord, tra mattina e pomeriggio piogge e temporali al centro

La giornata è risultata particolarmente instabile fin dalle primissime ore della notte, con piogge e forti temporali che hanno interessato molte aree settentrionali e in special modo quelle nordorientali, con un temporale che ha interessato persino la città di Venezia. Con il progredire della mattinata tuttavia, le condizioni meteo sono qui migliorate con un accenno addirittura a qualche schiarite, peggiorando però sulle regioni centrali e in particolar modo sul Lazio, dove nel corso di questo pomeriggio si sono segnalate diverse trombe d’aria sul litorale romano e disagi dovuti ad allagamenti nelle periferie est della Capitale.

Domani giornata di nuovo maltempo

L’azione della saccatura di maltempo che sta tutt’oggi coinvolgendo la nostra Penisola, sarà particolarmente evidente anche nella giornata di domani sabato 30 maggio. Nelle prime ore della notte il maltempo interesserà ancora alcuni settori centrali, come il Lazio e l’Abruzzo, ma anche parte di quelle meridionali come la Campania, il Molise, e le zone più settentrionali della Puglia. Con l’avanzare della giornata ed entro il pomeriggio o tardo pomeriggio, l’instabilità si estenderà sulla maggior parte delle zone del sud Italia, con piogge accompagnate anche da attività elettrica e da locali e possibili grandinate. Più stabile al nord dove comunque non mancherà qualche fenomeno possibilmente temporalesco nel corso del pomeriggio o tardo pomeriggio sull’arco alpino.