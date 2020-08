METEO – Violenti TEMPORALI e GRANDINATE stanno per colpire l’ITALIA, la Protezione Civile emana l’ALLERTA, ecco le città coinvolte

Qualche temporale al centro nel pomeriggio Contro qualsiasi pronostico modellistico, nel corso di questo pomeriggio i temporali oltre ad interessare, come vedremo nel prossimo paragrafo, il nord Italia hanno anche coinvolto alcune zone delle regioni centrali. Tra queste bisogna nominare le aree della Toscana meridionale, soprattutto quelle al confine con l’Umbria, ma anche l’Umbria stessa: i fenomeni spesso temporaleschi hanno infatti interessato il basso perugino e il ternano, con accumuli localmente anche oltre i 20 millimetri. Per i dettagli abbiamo approfondito maggiormente la questione all’interno di un editoriale apposito. Temporali anche al nord, bene invece al sud E’ ormai prassi degli ultimi giorni sulle regioni settentrionali: sebbene infatti sul Mediterraneo centrale sia preponderante la figura dell’Alta pressione di matrice africana, non mancano alcuni disturbi portati alla stessa struttura anticiclonica da parte di una goccia fredda di origine atlantica che è andata posizionandosi nelle ultime ore in Oceano, poco a largo delle coste della Bretagna, una regione nordoccidentale della Francia. Disturbi temporaleschi dunque si susseguono a intermittenza anche al nord Italia, dove non hanno tuttavia mancato di portare danni anche ingenti e diversi disagi nei passati giorni. Nuova giornata destinata al maltempo L’intrusione di correnti più fresche e instabili di matrice atlantica si faranno ancora più incidenti nella giornata di domani sabato 15 agosto, nonché Ferragosto, con il maltempo che però riguarderà essenzialmente solo e localmente le località appenniniche centro-meridionali e l’estremo nordest Italia. L’instabilità sarà perlopiù pomeridiana e di natura dunque termoconvettiva e non si escludono, sempre nel pomeriggio, temporali anche nelle zone interne della Sicilia. Probabili rapidi acquazzoni sulle coste veneziane per la mattinata, mentre altrove le condizioni meteo saranno decisamente migliori e accompagnate da temperature stazionarie o in lieve aumento. PER I DETTAGLI RELATIVI ALLE PREVISIONI DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: isolate ad evoluzione diurna, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutti i settori alpini, entroterra ligure, Emilia-Romagna, settori appenninici di Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale aumento sulla Lombardia e in locale diminuzione al Sud peninsulare; massime generalmente elevate su Emilia-Romagna e Centro-Sud peninsulare, localmente molto elevate sulle due isole maggiori. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.