METEO – Violenti TEMPORALI e GRANDINATE stanno per colpire l’ITALIA, la Protezione Civile emana l’ALLERTA: lista città colpite

Oggi giornata di temporali in Italia

La giornata odierna è stata caratterizzata dalla presenza dei temporali nella nostra Penisola grazie ad un affondo perturbato di stampo atlantico che ha letteralmente respinto l’Anticiclone africano che fino a qualche giorno fa proteggeva l’Italia portando temperature in alcuni casi folli e oltre i +40°C. Purtroppo però, come spesso accade negli ultimi tempi, il maltempo odierno non ha mancato di portare alcuni danni e disagi che hanno riguardato il nord Italia (e non solo come vedremo nel prossimo paragrafo) con danni e smottamenti nella zona del vicentino, in Veneto.

Maltempo anche al sud, trombe d’aria nel cosentino

Ma le condizioni di spiccato maltempo hanno colpito nel corso di questo pomeriggio anche il sud Italia, sebbene in maniera forse più isolata, ma comunque intensa. Infatti è di oggi la notizia di un paio di trombe d’aria che hanno colpito la città di Tortora, sita nel cosentino. In particolare si sono generate una serie di trombe marine, alcune delle quali (per la precisione due appunto) avrebbero raggiunto le spiagge passando allo stadio di trombe d’aria. Notevoli i danni e i disagi, anche se nelle ultime ore il miglioramento è stato piuttosto evidente con una cessazione dei fenomeni.

Domani nuova giornata di maltempo

Nelle primissime ore della giornata di domani mercoledì 5 agosto e prima che il fronte perturbato si sposti definitivamente verso oriente, acquazzoni e temporali potrebbero interessare le zone costiere del medio-basso Lazio oltre che il basso versante tirrenico. Già dalla mattina un fronte di maltempo investirà però il settore adriatico centrale e la Romagna con piogge e temporali anche intensi, con l'instabilità che successivamente nel corso del pomeriggio colpirà anche i settori interni relativi dunque all'Appennino meridionale. Graduale miglioramento in serata con fenomeni residui.