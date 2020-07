METEO – Violenti TEMPORALI e GRANDINATE stanno per impattare l’ITALIA, ecco le ZONE COLPITE

Fase di maltempo talvolta anche violento ed estremo

Negli ultimi giorni le correnti atlantiche stanno invadendo il Mediterraneo centrale e la nostra Penisola, questo grazie ad una corrente a getto nettamente sbilanciata verso il continente europeo ultimamente, il che determina la presenza di saccature di maltempo sempre pronte ad affondare sull’Italia. Ciò sta determinando una fase instabile che non risulta molto diffusa (i temporali spesso presentano carattere isolato o sparso), ma talvolta è particolarmente intensa. E’ il caso per esempio di ieri in Sicilia, dove un violento sistema temporalesco autorigenerante ha causato un alluvione nella città di Palermo, dove si segnala la presenza di 2 vittime (ancora da accertare).

Isolati temporali nelle zone interne del centro-nord

Anche nella giornata odierna, grazie al fluire di correnti più fresche e instabili di matrice atlantica e dunque provenienti da latitudini più settentrionali, è possibile segnalare la presenza di isolati temporali sulle zone interne del centro-nord che, stando a ciò che mostra il radar meteorologico attualmente, stanno colpendo più specificamente le aree interne del Lazio, l’Appennino Tosco-Emiliano, il subappennino dauno e le regioni del Triveneto. Cosa attendersi però dall’evoluzione meteo valida per le prossime ore dai principali centri di calcolo? Lo illustriamo nel prossimo paragrafo.

Miglioramento al centro-sud, instabilità persistente al nordest

Laddove il maltempo sta attualmente colpendo sulle regioni centro-meridionali, è atteso nelle prossime ore e in particolare a partire dalla serata un miglioramento delle condizioni meteo con accenno persino a qualche schiarita. Lo scorrimento di correnti più umide e fresche che interessano soprattutto le aree nordorientali continueranno invece a portare maltempo sui settori italiani omonimi, con il particolare interessamento del bellunese con fenomeni localmente e possibilmente anche intensi. Dell’Anticiclone però ancora non ce n’è traccia e anche per domani venerdì 17 luglio, come vedremo nel prossimo paragrafo, è atteso forte maltempo in Italia.