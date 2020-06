METEO – Violenti TEMPORALI e NUBIFRAGI a Roma e nel Lazio: tromba marina a Terracina, chiusa una strada nel reatino, tutti i dettagli

Ennesima giornata di maltempo in Italia

La giornata odierna è l’ennesima giornata di maltempo di questo inizio giugno, che coincide come ogni anno con l’inizio dell’estate meteorologica, la cui data è assegnata in maniera fissa e convenzionale, a differenza della stagione astronomica il cui avvio coincide invece con il solstizio o con l’equinozio della relativa stagione calcolato in base a formule matematiche sull’orbita terrestre. In particolare, la giornata di oggi ha visto maggiormente interessate le regioni centrali tirreniche, ma nel corso di questo pomeriggio il maltempo coinvolgerà in maniera isolata o sparsa anche le regioni settentrionali.

Lazio reduce da un forte peggioramento nel corso dei passati giorni

Il Lazio è già reduce da un forte peggioramento che ha coinvolto soprattutto le aree del frusinate e del cassinate, dove stando a quanto riporta il sito “roma.corriere.it” sarebbe stato chiesto lo Stato di Calamità Naturale in seguito agli allagamenti che hanno portato disagi e ingenti danni anche alle abitazioni e sul cui episodio abbiamo comunque maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale. Nella giornata odierna tuttavia, l’instabilità ha colpito fortunatamente zone diverse rispetto a quelle dei passati giorni e, come vedremo, più nello specifico il romano, il reatino, ma anche il basso litorale pontino.

Nubifragi e temporali a Roma e provincia, tromba marina a Terracina

Tra la mattina e il primo pomeriggio di oggi forti temporali e nubifragi si sarebbero abbattuti non solo sulla Capitale, ma anche nelle aree della sua provincia, causando forti disagi alla viabilità a causa degli allagamenti. Le zone più colpite del romano sono quelle relative alla Valle dell’Aniene, ma non sono state risparmiate dai forti temporali anche la fascia litoranea e il centro città nelle ore trascorse. Questa mattina inoltre si è sviluppata una tromba marina al largo di Terracina (già colpita dalle violente mareggiate nel corso dei passati giorni che hanno causato danni ingenti agli stabilimenti balneari) che ha provocato un po’ di timore ad una nave peschereccio che si aggirava nei paraggi, senza fortunatamente ferirli o ucciderli.