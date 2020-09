METEO – Violenti TEMPORALI e possibili NUBIFRAGI in arrivo, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città colpite

Vortice depressionario attivo nel Mediterraneo

Un vortice depressionario è attualmente attivo sul Mediterraneo centro-meridionale e nella giornata di oggi ha portato un’ondata di più diffuso maltempo rispetto alla giornata di ieri, quando i nubifragi hanno colpito la Sardegna e in particolar modo le zone sudoccidentali e il cagliaritano, dove diversi sono stati i disagi e gli allagamenti. Infatti quest’oggi la goccia fredda da cui segue il movimento il predetto vortice depressionario, si è avvicinato ulteriormente verso la nostra Penisola posizionandosi nel settore centrale del Mediterraneo, mentre qualche giorno fa si trovava sui settori più occidentali.

Temporali tra Lazio e Campania

Dopo un pomeriggio foriero di temporali sulle Isole Maggiori, con la Sicilia tirrenica nel mirino dei nubifragi (e dove difatti non sono mancati diversi disagi dovuti perlopiù agli allagamenti) nel corso di questa sera il tempo è visibilmente peggiorato sul medio-basso versante tirrenico e più nello specifico diversi sistemi temporaleschi stanno interessando il Lazio e la Campania. Più precisamente le zone più colpite appaiono essere quelle costiere e, nella fattispecie del Lazio, la fascia litoranea centro-settentrionale. Nelle prossime ore tuttavia le condizioni meteo sono destinate qui a migliorare.

Forte maltempo sulle Isole Maggiori e zone interne della Calabria

Le condizioni meteo tenderanno ad un visibile peggioramento fin dalle primissime ore della giornata di domani sabato 12 settembre sulla Sardegna orientale, dove i fenomeni localmente potranno assumere carattere di nubifragio in sconfinamento nel pomeriggio anche sulle zone occidentali interessando in particolar modo il sassarese. Nel corso delle ore pomeridiane un forte peggioramento si verificherà anche sulla Sicilia, in particolare ancora una volta sul versante tirrenico dove i fenomeni prenderanno vita dalle zone sub-costiere e si estenderanno fin sul litorale. Possibili temporali intensi anche nelle zone interne della Calabria e sull'alto ragusano/siracusano in diffusione verso il nisseno e l'ennese. Condizioni in netto miglioramento in serata.