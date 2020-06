METEO – Violenti TEMPORALI in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Prima parte di giornata odierna generalmente stabile salvo locali eccezioni

La prima parte della giornata odierna è risultata in prevalenza stabile sulla nostra Penisola, grazie agli effetti del vasto promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana che già da inizio settimana avvolgere interamente il nostro territorio nazionale e che negli ultimi giorni presenta caratteristiche sub-tropicali sempre maggiori. Fanno eccezione alcune località alpine e prealpine dei settori nordorientali, dove fin dalla tarda mattinata insistevano fenomeni localmente anche intensi e accompagnati da attività temporalesca. Asciutto e stabile altrove, nonostante addensamenti talvolta anche massicci lungo la dorsale appenninica.

Progressione di una goccia fredda causa lieve cedimento dell’Alta pressione a nord

Il piccolo spostamento nel corso di questo pomeriggio di una goccia fredda che nei passati giorni ha interessato alcuni Paesi balcanici come la Serbia e la Bosnia ed Erzegovina portando molteplici danni e disagi a causa di diverse alluvioni, ha determinato l’intrusione di correnti più umide e fresche responsabili della diffusione del maltempo sulle regioni settentrionali che presenta comunque carattere piuttosto sparso. In queste e nelle prossime ore, come abbiamo approfondito anche all’interno di un apposito editoriale, alcune zone del nord Italia assisteranno a un grave peggioramento delle condizioni meteo con temporali talvolta anche violenti e accompagnati da grandinate e calo termico.

Domani nuova giornata di maltempo

Nella giornata di domani venerdì 26 giugno la goccia fredda responsabile del maltempo odierno verrà assorbita da una saccatura di origine atlantica che sta momentaneamente colpendo la Penisola iberica e che nelle prossime ore traslerà verso i quadranti nordorientali. Il flusso atlantico sarà dunque più pronunciato verso il continente europeo e ciò comporterà effetti anche sulla nostra Penisola. Il maltempo infatti tornerà a colpire nel corso del pomeriggio l’Italia, ma lo farà solo in alcune zone tra cui troviamo sicuramente l’arco alpino e zone limitrofe. Altrove il tempo rimarrà stabile e asciutto con temperature in aumento grazie alla predominanza dell’Alta africana.