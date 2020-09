METEO – Violenti TEMPORALI in arrivo in ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città interessate

La tregua dopo la tempesta

Nella giornata odierna si è assistito ad un generale miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, dovuto ad un progressivo allontanamento delle correnti più fresche e instabili di origine nordatlantica, le stesse che nei passati giorni hanno portato un’ondata di violento maltempo su gran parte del nostro Paese. Purtroppo, non solo danni materiali, ma anche perdite di giovanissime vite umane: un albero sarebbe infatti caduto in un camping a Marina di Massa qualche giorno fa, uccidendo due bambine.

Locali eccezioni di maltempo oggi, ma in miglioramento

Tuttavia, sebbene le correnti atlantiche appaiano in allontanamento progressivo, persistono ancora i loro effetti sulla nostra Penisola e non solo sotto il punto di vista termico, ma anche, localmente, sotto quello meteorologico. Le temperature infatti sono apparse nel pomeriggio generalmente inferiori ai +30°C e in molti casi al di sotto delle medie del periodo di alcuni gradi, mentre sotto il profilo meteorologico quest’oggi ci sono state locali eccezioni di maltempo al nord Italia. Tuttavia, nelle ultime ore, appaiono anch’esse in miglioramento, come abbiamo approfondito all’interno di un editoriale pomeridiano.

Domani residuo maltempo al nord Italia

Le residue correnti fresche ed instabili di origine nordatlantica porteranno ancora qualche effetto prima di abbandonare definitivamente la nostra Penisola. Nella giornata di domani mercoledì 2 settembre precisamente e a partire dal pomeriggio, la formazione di qualche temporale interesserà in maniera sparsa il nord Italia e le zone alpine e subalpine, in maniera anche intensa soprattutto sulla Lombardia orientale e occasionalmente in Emilia Romagna. I fenomeni si susseguiranno fino a tarda sera/notte inoltrata, con poche possibilità di grandinate. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi e tempo stabile con clima ancora piuttosto fresco e gradevole, soprattutto la notte.