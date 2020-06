METEO – Violenti TEMPORALI in arrivo, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA: lista città interessate

Nella giornata di domani sabato 27 giugno si assisterà ad una specie di remake della giornata odierna dal punto di vista prettamente meteorologico: non risultano infatti grandi variazioni da questo punto di vista, con i temporali localmente anche intensi che sferzeranno sempre lungo l’arco alpino e aree e pianure limitrofe. Nel resto del Paese invece persistono il bel tempo e le condizioni meteo di stabilità grazie alla presenza di un robusto campo anticiclonico che nella fattispecie di domani sarà responsabile anche di un graduale e ulteriore aumento delle temperature. Più nuvoloso sulla dorsale appenninica, ma senza fenomeni rilevanti.

Una vasta area depressionaria sull’ Europa nordoccidentale favorisce un maggior pronunciamento della corrente a getto e dunque del flusso atlantico verso il continente europeo. Ciò causa lo scorrimento di correnti umide e più fresche appena oltralpe, che portano effetti però anche sul nostro Paese, in particolare sulle zone più settentrionali e relative dunque all’arco alpino e pianure limitrofe. Qui i temporali hanno portato già qualche allagamento e qualche frana . Una cumulogenesi maggiormente spiccata si evidenzia lungo l’Appennino, dove però si registra la totale assenza di fenomenologia rilevante al suolo.

Siamo nel pieno di questa terza decade del mese di giugno e allo stato attuale di cose e dato il quadro previsionale evidente nei prossimi giorni e sul quale abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale , si può benissimo affermare che essa abbia portato in Italia una fase decisamente più estiva rispetto alle altre due che l’hanno preceduta. Questo a causa di una maggior invadenza dell’Alta pressione all’interno del bacino del Mediterraneo. Il tempo risulta dunque stabile e asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi quasi ovunque, ma ci sono le dovute eccezioni, vediamo quali.

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini e prealpini, con locali sconfinamenti sui settori pedemontani di Piemonte e Lombardia, con quantitativi cumulati deboli, o puntualmente moderati; isolate, a prevalente carattere di rovescio o breve temporale, sui settori appenninici di Umbria e Marche meridionali, settori appenninici orientali e centro-meridionali del Lazio e zone interne dell’Abruzzo centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime localmente elevate sulla Pianura Padana, sulle zone di pianura e vallive interne delle regioni centrali della penisola, nelle zone interne di Puglia e Basilicata, sulla Sardegna e sulla piana di Catania. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 27 giugno 2020: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Lombardia: Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Alta Valtellina, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali.

Interessati dall’allerta dunque i seguenti capoluoghi: Sondrio, Varese, Como e Lecco.