METEO – Violenti TEMPORALI in formazione stanno per colpire tutte queste REGIONI, i dettagli

L’estate ci prova, ma arranca

E’ da diversi giorni che la nostra Penisola si ritrova sotto il mirino di un vasto promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana che si estende per buona parte del Mediterraneo occidentale fino ad arrivare sui Paesi europei centrali e puntare la Penisola scandinava. Tale situazione porta un’ondata di generale bel tempo sullo stivale, con valori termoigrometrici piuttosto elevati e sensazione di disagio abbastanza forte su alcune città italiane. L’estate dunque ci prova, ma arranca dal momento che in giro per il Paese sono diversi i nuclei temporaleschi attualmente attivi.

Affondo atlantico sul Mediterraneo occidentale

Nelle ultime ore si sta preparando ad affondare una saccatura di origine atlantica sul Mediterraneo occidentale che porterà un’ondata di violento maltempo sulla Penisola iberica che scaccerà via anche (temporaneamente?) il calore accumulato in tutti questi giorni. Va strutturandosi dunque la tipica configurazione ad omega blocking sull’Italia, con le due saccature di maltempo ai bordi dell’Anticiclone (una sulla Penisola iberica, l’altra su quella balcanica) che lo tengono ben saldo sul Mediterraneo centrale. Tuttavia, la presenza dei due affondi ai bordi dell’Alta pressione, recano molti disturbi alla struttura anticiclonica stessa.

Svariati nuclei temporaleschi da nord a sud

In Italia si stanno dunque sviluppando nelle ore di questo pomeriggio svariati nuclei temporaleschi che colpiscono in maniera quasi casuale diverse zone (interne) del Paese. La convezione è favorita dall’intrusione di una blanda circolazione instabile sul Mediterraneo centrale causata proprio dalla presenza di due saccature di maltempo ai bordi dell’Alta pressione che momentaneamente lo avvolge. Pertanto, in assenza della formazione di una vera e propria area perturbata, i temporali trovano il proprio innesco nelle ore pomeridiane, grazie al forte riscaldamento degli strati atmosferici prossimi al suolo dovuto all’irraggiamento solare. SEGUI LE PREVISIONI DELLA TUA CITTA’ SUL NOSTRO SITO.