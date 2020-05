METEO – VIOLENTI TEMPORALI stanno colpendo l’ITALIA, ecco le zone interessate e l’evoluzione

Meteo: “scoppiano” i temporali in Italia, fenomeni localmente intensi

Meteo – Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti i lettori dal Centro Meteo Italiano! Come vi abbiamo anticipato nell’editoriale del mattino, le condizioni meteorologiche tendono verso una diffusa instabilità su gran parte dell’Italia. Attraverso l’ausilio dell’immagine radar è possibile osservare i fenomeni che in queste ore stanno interessando molte regioni; in particolare acquazzoni e temporali diffusi interessano le aree comprese tra la Puglia, l’alta Calabria ionica, il Molise, l’Abruzzo meridionale ed i settori compresi tra la Ciociaria ed il Casertano. Tra le provincie più colpite vi è quella di Foggia, dove vengono segnalate anche delle grandinate, così come il barese, crotonese ed il frusinate meridionale; temporali localmente intensi sono in atto anche nell’Agro Pontino.

Evoluzione prossime ore: attenzione temporali intensi fino a sera, poi graduale miglioramento

Meteo – I fenomeni insisteranno sulle aree suddette per l’intera fascia pomeridiana; i temporali potranno intensificarsi nelle prossime ore anche sul resto della Puglia, quindi il Salento, così come nel basso Lazio, Sicilia orientale, Calabria ionica e zone interne della Campania; qualche temporale o acquazzone potrà raggiungere anche la città di Roma, Napoli e nel corso della serata la Lombardia, Veneto e Friuli. Tempo più asciutto al Nordovest, Toscana, Umbria e Sardegna, salvo locali acquazzoni a ridosso dei settori montuosi. Generale miglioramento nella seconda parte della serata con fenomeni in riassorbimento, fatta eccezione per piogge sulla Puglia e sui settori a Nord del Po.

Temperature al di sotto delle medie, diffusamente al di sotto dei +25°C

Meteo – Le condizioni meteorologiche spiccatamente instabili e la circolazione fresca orientale, determinano valori termici attorno le medie del periodo fin sotto in alcuni casi; in particolare attualmente le temperature sono comprese al Nord tra i +20°C di Rimini ed i +24°C di Milano, da 1 a 3°C sotto le medie del periodo, mentre al centro-sud si oscilla tra i +16°C di Lecce ( circa 10°C sotto le medie) ed i +22°C di Firenze. Sulle due Isole Maggiori valori lievemente più alti, ma non oltre i +25/+26°C di Trapani. Un graduale aumento è previsto nei prossimi giorni, quando un maggior soleggiamento e l’attenuazione del flusso fresco orientale, favorirà valori massimi diurni nuovamente oltre i +25°C.