METEO – Violenti TEMPORALI stanno per scatenarsi sull’ITALIA, la Protezione Civile emette l’ALLERTA, ecco le città interessate

Oggi generale bel tempo in Italia

Ancora una volta nella giornata odierna abbiamo trovato condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola, portate da una rimonta anticiclonica di origine afroazzorriana che dalla giornata di martedì in particolare assicura bel tempo praticamente ovunque. Nonostante questo, c’è da specificare, nella mattinata di martedì stesso violente raffiche di vento di bora hanno provocato qualche danno sulla riviera romagnola. Tutto ciò è accompagnato da un contesto climatico nettamente estivo sull’Italia, con temperature che oscillano intorno alla media del periodo o lievemente oltre.

Qualche addensamento più consistente lungo i rilievi montuosi, comunque in miglioramento in serata

Nel corso delle ore pomeridiane di oggi come quelle dei passati giorni, è stato possibile riscontrare qualche addensamento nuvoloso più corposo lungo alcuni rilievi montuosi, in particolare sulle Alpi occidentali e sulla dorsale appenninica centrale, in particolare il settore Lazio-Abruzzese. Tuttavia la nuvolosità in transito è risultata pressoché arida di precipitazioni, Inoltre, nel corso della serata corrente e con il venir meno dell’irraggiamento solare, le condizioni meteo tornano nuovamente a migliorare su questi settori dove ampie e ben visibili sono le schiarite che lasceranno posto presto a cieli sereni.

Arriva il maltempo domani

Nella giornata di domani la progressione di un cavetto atlantico causerà un arretramento da parte dell’Alta pressione di matrice afroazzorriana che fino ad oggi ha caratterizzato interamente la nostra Penisola e ciò determinerà l’arrivo dei primi disturbi temporaleschi sulle aree più settentrionali dell’Italia. In particolare l’instabilità colpirà soprattutto nelle ore del pomeriggio l’arco alpino, dove già dalla tarda mattinata si riscontrerà una spiccata cumulogenesi. Altrove le condizioni meteo risulteranno ancora stabili e le temperature in molti casi tenderanno addirittura ulteriormente ad aumentare in maniera lieve.