METEO – Violentissima GRANDINATA crea danni ingenti: FIUMI DI FANGO E GHIACCIO invadono strade nelle Marche. Ecco quanto accaduto

Forte maltempo in atto parte d’Italia

L’Italia sta facendo i conti con il passaggio della goccia fredda che al momento si trova proprio sulla nostra penisola e che porterà i massimi effetti al centro e al sud nella giornata di oggi. Tempo molto instabile nelle prossime 24 ore quando saranno da mettere in conto veri e propri nubifragi e grandinate su gran parte del territorio. Fenomeni intensi non sono mancati nel corso delle ultime ore tra centro e nord della penisola ma anche ieri nella serata temporali hanno colpito soprattutto il territorio sangiustinese, come abbiamo visto ieri in apposito editoriale ma nella serata di ieri è stato soprattutto parte del centro ad essere interessato da violentissimi temporali, soprattutto reatino, Marche e Umbria. Proprio nelle Marche si sono abbattuti nubifragi e grandinate che hanno danneggiato anche delle abitazioni, soprattutto tra fermano e maceratese.

Temporali e grandinate nelle Marche

La zona colpita è stata piuttosto ampia e a cavallo tra le due province. Danni nella zona di Montegiorgio con fiumi di acqua e ghiaccio che hanno invaso alcune strade. Non risparmiati nemmeno i comuni di Tolentino, Corridonia, Tolentino, Morrovalle e anche la città di Macerata con fortissime piogge e numerosi allagamenti. Come riportato da cronachemaceratesi.it, sono state numerose le richieste di intervento nelle due province marchiagiane dove le strade si sono trasformate in fiumi di fango e la grandine di grosse dimensioni ha danneggiato anche alcuni tetti. Nella zona il tempo risulterà molto instabile anche oggi con piogge e temporali localmente intensi mentre da domani è previsto un graduale miglioramento. Tra la serata odierna e la giornata di domani si vivrà invece la fase più intensa del peggioramento all’estremo sud, con lo spostamento della goccia fredda verso sud-est. In questo modo anche l’estremo sud (finora escluso) vedrà rovesci e temporali, localmente intensi.

Prossime 24 ore ad alto rischio fenomeni violenti

Sarà nella giornata di domani che il maltempo picchierà duro in alcune regioni del sud prima di un’attenuazione, soprattutto su Campania, Molise, Calabria e Puglia. Fenomeni residui saranno da mettere in conto anche sul medio Adriatico nelle primissime ore del mattino prima di un miglioramento. La situazione è destinata poi a migliorare con decisione fino a sabato, mentre per la giornata domenicale ci attendiamo qualche rovescio o temporale nelle Alpi centro-orientali e localmente nelle zone interne del centro. Nel frattempo massima attenzione alle prossime ore quando al centro e poi al sud ci attendiamo intenso maltempo, con forti venti e generale calo delle temperature.