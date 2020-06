METEO – Violentissima GRANDINATA si abbatte sulla città: FIUMI DI GHIACCIO travolgono strade e abitazioni. Numerosi interventi nel torinese

Italia alle prese con una nuova perturbazione

Nuovo intenso peggioramento sull’Italia in particolare al nord dove sono già in atto piogge e locali temporali. Sarà però nel corso delle prossime ore e nella giornata di domani che si avvertirà un peggioramento ancora più netto in gran parte d’Italia, associato a un calo termico. Si apre dunque una fase più dinamica sull‘Italia dal punto di vista meteorologico, che potrebbe accompagnarci anche per gran parte della prima decade di giugno. Le temperature, vista questa fase molto dinamica, si manterranno in linea con il periodo o saranno anche leggermente al di sotto, specie al nord e al centro. In queste ore, rovesci e temporali anche intensi, sono ancora presenti al nord, dove non sono mancate nemmeno grandinate notturne e alcuni disagi. Il tempo, come detto potrebbe restare instabile per buona parte della prima metà di giugno. Nella serata di ieri un forte temporale ha investito il Torinese con grandinate a macchia di leopardo. Inoltre, proprio in questi minuti altre grandinate si stanno abbattendo sulla Liguria, tra imperiese e genovese ma ne riparleremo in modo più approfondito nel corso del pomeriggio.

Nubifragio nel torinese

Tra la cittadina di Druento e San Gillio, veri e propri fiumi di grandine hanno coperto le strade nella serata di ieri. Come riportato da torinotoday.it, critica la situazione anche a Borgaretto di Beinasco, dove si sono registrate diverse cadute di alberi oltre che tanti allagamenti. Nella serata di ieri violenti temporali si sono abbattuti tra torinese e novarese con grandinate anche piuttosto importanti ed altri hanno interessato invece Veneto e Friuli. Una delle regioni maggiormente colpita è stata il Piemonte con disagi soprattutto tra Druento e San Gillio, dove non sono mancate alcune difficoltà per i cittadini a causa della violentissima grandinata che nel giro di pochi minuti ha trasformato le strade in fiumi in piena di acqua e fango. Chicchi che in alcune zone hanno raggiunto dimensioni maggiori di noci e hanno creato problemi principalmente ad automobilisti e agricoltura. Purtroppo la situazione resterà molto instabile in giornata ed altri forti temporali sono attesi in buona parte del nord Italia, in successivo spostamento verso il centro.

Forte maltempo al centro-nord

Dunque, situazione meteo diffusamente instabile sulle regioni settentrionali e sarà proprio qui che nella giornata di domani non si dovranno escludere piogge e temporali localmente molto violenti. Moltissime le zone costrette a fare i conti con violentissime grandinate anche nelle ultime ore, come ad esempio la Lombardia e il Veneto, dove dopo una breve pausa notturna la pioggia ha ripreso a cadere in maniera copiosa. Tra pomeriggio e sera condizioni di severo maltempo colpiranno anche la Toscana, in successiva estensione anche alla restante parte del centro anche se i fenomeni in Adriatico risulteranno meno intensi. Come detto in apertura, il tempo potrebbe mantenersi piuttosto dinamico anche per gran parte della prossima settimana con diverse occasioni per piogge e temporali sull’Italia, ne riparleremo in apposito editoriale.