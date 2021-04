METEO – Violentissima GRANDINATA si abbatte su Bassano del Grappa: ALLAGAMENTI, auto e strade completamente imbiancate. VIDEO

Rovesci, temporali e grandinate sull’Italia e calo delle temperature

Nelle ultime ore in alcune regioni italiane è caduta tanta pioggia e verrebbe da dire finalmente! Si, perché al nord in determinate zone non pioveva da quasi due mesi e la situazione resta ancora sotto la media in Piemonte e parte della Lombardia. Piogge, temporali ma anche un freddo fuori stagione che ha riportato la neve a basse quote al settentrione e in parte sull'appennino centrale. Nelle ultime ore una delle regioni maggiormente colpite è stata la Toscana, soprattutto il settore nord dove si sono abbattuti veri e propri nubifragi, come ad esempio accaduto nella città di Lucca.

Forte grandinata colpisce Bassano del Grappa: strade completamente imbiancate

La giornata di ieri ha visto fenomeni molto violenti in alcune zone dell'Italia, soprattutto in Veneto, Toscana e Puglia dove non sono mancate grandinate e danni. Nel vicentino, un'eccezionale grandinate ha colpito la zona di Bassano del Grappe, trasformando in pochi minuti il paesaggio in una cartolina invernale. I chicchi di grandine hanno raggiunto notevoli dimensioni e la temperatura è crollata di oltre 10 gradi. Come si legge su il giornaledivicenza.it, la zona maggiormente colpita è stata quella tra Romano d'Ezzelino, San Giuseppe di Cassola e Bassano. Moltissimi i video e le immagini postate in rete che testimoniano quanto accaduto. Purtroppo non sono mancati allagamenti e tamponamenti lungo la statale 47 ma fortunatamente senza gravi conseguenze.

Instabilità anche nelle prossime ore

Nelle prossime ore episodi simili non sono esclusi ancora tra nord e centro. Un peggioramento è atteso in serata al nord-est dove ci attendiamo locali temporali o grandinate e soprattutto un abbassamento del limite delle nevicate fin verso i 600 m. Nelle ultime ore forte maltempo si è abbattuto anche sulla Toscana e non sono mancate grandinate intense come ad esempio accaduto a Lucca. Di seguito un video che mostra quanto accaduto nella serata di ieri nel vicentino, davvero impressionante!

