METEO – Violentissima GRANDINATA si è abbattuta danneggiando decine di abitazioni e di automobili, VIDEO di quanto successo in Messico

Scontro continuo tra l’Alta pressione e l’Atlantico negli ultimi giorni

Continua imperterrito da ormai il weekend passato il continuo scontro e la lotta portata in avanti sul quadro sinottico del Mediterraneo di due figure bariche predominanti nel nostro clima che sono appunto l’Alta pressione di matrice africana verso sud e il flusso atlantico in scorrimento a nord. Tale situazione di tira e molla da parte di entrambe le figure bariche regalano certamente una fase più dinamica sull’Italia dal punto di vista meteorologico, ma per certi versi “schizofrenica”: si alternano repentinamente infatti fasi di maltempo che interessano anche in maniera localizzata talvolta a fasi più soleggiate.

Terza decade di aprile instabile in Italia, al cospetto di due decadi molto siccitose

Termina con oggi non solo la terza decade del mese di aprile, ma anche il mese di aprile stesso. Si può dunque tirare un giudizio sommario, in attesa dei dati ufficiali, su come è andato climaticamente parlando questo mese in Italia e possiamo fare già diverse considerazioni: a fronte di due intere decadi di Anticiclone, se non per una pausa di maltempo durata appena 36 ore a ridosso di Pasquetta, è stato piuttosto siccitoso, nonostante una terza decade in cui l’instabilità si è vista più frequentemente, ma senza un deciso cambio di pattern, come abbiamo disquisito anche all’inizio di un altro editoriale. La netta dominanza dell’Alta pressione che ha portato soprattutto nella seconda decade temperature localmente anche oltre i +28°C suggerirebbe inoltre un mese trascorso sopra la media del periodo termicamente parlando, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

Abbiamo già parlato all’interno di un apposito editoriale di come il maltempo in Italia, accompagnato da forti raffiche di vento burrascose, abbia provocato i suoi danni nelle Marche, precisamente a Fabriano. Questo malgrado le piogge sulla nostra Penisola non si mostrino così omogenee e diffuse, a causa della mancanza di un vero e proprio minimo depressionario. Ma gli eventi meteorologici estremi non hanno interessato ultimamente solo lo stivale, anzi. Come succede spesso nel mondo si trovano i fenomeni estremi più disparati. Nel corso del corrente editoriale in particolare parleremo di una super grandinata abbattutasi a Tierra Nueva qualche giorno fa, in Messico.