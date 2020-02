METEO – Violentissima mareggiata si abbatte sulla città italiana: ci sono crolli e gravissimi danni. Onde altissime sommergono le strade. Ecco quanto accaduto a Scilla

Parentesi invernale colpisce l’Italia

Un inizio di febbraio che è stato decisamente anomalo per la nostra penisola ma anche per gran parte dell’Europa, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature primaverili e superiori ai 20 gradi in molte regioni. Da ormai 48 ore però, l’Italia sta facendo i conti con un’ondata fredda e con nevicate a bassa quota al sud unite a forti venti su molte regioni. Nelle prossime ore situazione in miglioramento e temperature in rialzo ma la restante parte del mese di febbraio potrebbe mostrarsi diversa con nuove occasioni per incursioni fredde sulla penisola.

Venti oltre 100 km/h su molte zone italiane

I venti hanno superato i 100 km/h in tantissime zone nel corso degli ultimi giorni e ultime ore. Moltissimi i danni, dapprima in Piemonte ed Emilia Romagna poi su tutte le regioni centrali, in particolare quelle adriatiche e la Sardegna, adesso anche meridione. Tetti scoperchiati, alberi abbattuti come birilli e crolli, oltre a zone costiere devastate dalle mareggiate. La Puglia è sicuramente la regione più colpita delle ultime ore, numerosissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco, soprattutto nel barese.

Mareggiata a Scilla

Come riportato da “strettoweb.com” una mareggiata piuttosto intensa ha colpito il litorale tirrenico della provincia di Reggio Calabria. Criticità soprattutto a Scilla, dove le onde hanno invaso le strade della Marina Grande, distruggendo panchine e fioriere del Lungomare. Onde alte diversi metri che hanno sommerso buona parte del lungomare, depositando anche molta sabbia sulle strade. Non solo Calabria ma nel corso delle ultime ore violentissime mareggiate hanno colpito anche il basso Adriatico e soprattutto la Puglia.