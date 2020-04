METEO – Violentissima TEMPESTA DI GRANDINE colpisce il Messico: chicchi grandi come noci ed oltre 50 CASE DANNEGGIATE

Maltempo, forte grandinata in Messico

Non cessa il maltempo in alcune zone del mondo, con tornado e violentissime tempeste di grandine che stanno determinando numerosissimi danni. Non solo tornado negli USA ma anche violentissime grandinate che si sono abbattute in diversi Paesi negli ultimi giorni, soprattutto in India e Africa. Abbiamo visto negli ultimi giorni come non sono mancate nemmeno delle tempeste di sabbia in diverse zone del Pianeta. Poroprio le grandinate stanno determinando i problemi maggiori in diversi Paesi, come ad esempio in Messico, dove una tempesta di grandine ha colpito la zona di San José Chiapa. Danni ingentissimi ad automobili e abitazione, non sembrerebbero esserci feriti. La grandinata è soltanto l’ultima di una lunga serie che nel corso degli ultimi giorni si sono verificate nel mondo. Particolarmente colpita anche l’India e in particolare la zona di Uttarakhand, dove i chicchi hanno raggiunto dimensioni notevoli, della grandezza di noci. A causa di piogge, tempeste di vento e grandinate nelle zone collinari, le colture sono state danneggiate in molti luoghi e le temperature hanno subito un brsco abbassamento, anche di oltre 10 gradi.

Duramente colpita la zona di San José Chiapa in Messico

Non sono mancati disagi nella città di San José Chiapa, Messico e in alcune zone il paesaggio è andato completamente imbiancato. Negli ultimi giorni sono state diverse le grandinate che hanno colpito anche il Messico e come riportato da elsoldepuebla.com.mx, sono stati molteplici i danni. Andate distrutte diverse colture e danneggiate almeno 50 abitazioni in zona. Il forte vento che ha accompagnato i fenomeni altrettanto intensi ha contribuito a distruggere anche diverse piante. Il presidente municipale di San José Chiapa, Arturo Graciel López Vélez, ha riferito che dopo la violentissima grandinata tra domenica e lunedì, un totale di 50 case sono state colpite nelle comunità di Nuevo Vicencio, La Purísima e Ojo de Agua e circa 60 famiglie si trovano tuttora in una situazione piuttosto difficile. Danni gravissimi ad abitazioni dove vetri sono andati letteralmente in frantumi e addirittura hanno ceduto anche alcuni tetti di diverse baraccopoli proprio a causa del peso della grandine.

Severo maltempo, paesaggio completamente imbiancato

La grandinata ha completamente trasformato il paesaggio in queste zone messicane, notevole l’accumulo al suolo, fin oltre i 20 cm nelle zone maggiormente colpite. Purtroppo la situazione resta instabile e anche nel corso delle prossime ore non saranno da escludere fenomeni particolarmente violenti. Come detto in precedenza, fenomeni particolarmente violenti hanno interessato nel corso degli ultimi giorni anche altri Paesi e non solo il Messico. Anche le principali strade della città maggiormente colpita, San José Chiapa, sono state trasformate in fiumi in piena di acqua e fango e non sono mancati disagi. Nel fine settimana pasquale, condizioni di severo maltempo hanno interessato alcune zone del sud Africa, con temporali e violentissime tempeste di grandine, come quella che ha colpito Kimberley, dove diversi sono stati i danni. Kimberley è la capitale e la città più grande della Provincia del Capo Settentrionale del Sud Africa e si trova a circa 110 km ad est della confluenza dei fiumi Vaal e Orange.