METEO – Violento BREAK ESTIVO: temporali e GRANDINATE pronte ad abbattersi su tutte queste regioni

Ancora caldo ma incombe intenso peggioramento

La giornata di oggi risulterà quella più calda del periodo e molto probabilmente anche dell’estate 2020 in molte città italiane con punte di oltre 40 gradi che si toccheranno nelle zone interne del centro e del sud oltre che sulla Sardegna. Situazione di disagio anche al nord Italia con temperature over 35 in Val Padana unite ad alti tassi di umidità. La situazione non cambierà domani al centro-sud con ancora caldo intenso e picchi prossimi ai 40 gradi, lieve flessione da domenica. Situazioni temporalesche continueranno e si accentueranno tra la serata di oggi e domani sia sulle Alpi che sulle Prealpi con altre occasioni per nubifragi e grandinate. Cambiamento più netto al nord dalla giornata di domenica quando molte regioni saranno costrette a fronteggiare fenomeni meteo violentissimi. ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LE PROSSIME ORE

Violenti nubifragi in arrivo su moltissime regioni

L’arrivo del “maltempo” purtroppo non passerà inosservato e una scarica di temporali colpirà nel pomeriggio di domenica il Piemonte, la Liguria, Lombardia e l’Emilia, successivamente questi temporali muoveranno verso sud-est e si sposteranno sul Triveneto e poi sul Medio Adriatico nella seconda parte di lunedì, dove potrebbero risultare molto violenti e accompagnati da grandinate. Nella giornata domenicale saranno le regioni del nord quelle maggiormente colpite dai temporali mentre lunedì ancora il nord-est e successivamente anche Umbria, Marche, Abruzzo, in spostamento poi martedì verso Molise, Puglia e Basilicata. Più marginale l’interessamento del versante Tirrenico ma qualche fenomeno non sarà da escludere. A beneficiare del ricambio d’aria saranno ancora una volta le regioni del nord e parte di quelle centrali, dove le temperature si porteranno in media o anche temporaneamente al di sotto.

Temperature in calo e caldo in ritirata

Le temperature accuseranno un vero e proprio tracollo in particolare al nord e in parte del centro, soprattutto zone interne e versante Adriatico. Al sud il caldo resterà e anche se entro la giornata di martedì si perderà qualche grado non si potrà certamente parlare di fresco, soprattutto per il basso Tirreno e la Sicilia. Valori comunque più contenuti rispetto a quelli presenti in queste ore. Il break risulterà breve in quanto già dal giorno 6 agosto le temperature torneranno ad aumentare e i valori risulteranno superiori ai 30 gradi su tutte l’Italia con punte anche superiori sulla Sardegna. Nel frattempo prepariamoci a vivere (centro-nord e in parte il basso Adriatico) fenomeni anche intensi associati a grandinate e colpi di vento. Già nel corso delle ultime ore non sono mancati fenomeni meteo molto violenti sulle Alpi e sulle Prealpi, come successo ad esempio in Valtellina e in Trentino Alto Adige.