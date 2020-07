METEO – Violento fronte di GRANDINE e TEMPORALI sta per colpire tutte queste città: lista completa

Raffica di temporali in Italia

L’Italia, in particolare quella centrale e meridionale, sta facendo i conti con il passaggio di una perturbazione seguita da aria molto fresca per il periodo.Proprio in queste ore il passaggio di un nucleo instabile sta producendo fenomeni particolarmente violenti su alcune regioni, come Marche, Abruzzo, Molise e parte del Lazio. La situazione risulta in netto peggioramento al meridione a causa di una perturbazione che muove da nord verso sud seguita da aria molto fresca per il periodo. Nella mattinata odierna forti temporali hanno colpito Romagna e Marche con alcune situazioni di criticità, soprattutto nell’anconetano mentre adesso l’attenzione si sposta gradualmente verso il basso Adriatico ma piogge e temporali torneranno ad interessare tra stasera e domani anche la Calabria e la Sicilia, compreso il palermitano, anche se i fenomeni non dovrebbero essere particolarmente violenti. Quelli più intensi riguarderanno i settori orientali dell’isola.

Temporali e grandinate e breve: città colpite

In queste ore molte regioni stanno facendo i conti con piogge e temporali, con temperature ben al di sotto delle medie del periodo. Di seguito riportiamo alcune città dove sarà utile l’ombrello nel corso delle prossime ore: La Spezia, Firenze, Grosseto, Terni, Ascoli Piceno, Rieti, Viterbo, Roma, Frosinone, L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Isernia, Avellino, Benevento, Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Potenza, Cosenza, Catania, Messina. Le temperature subiranno un brusco calo e si attesteranno ben al di sotto delle medie stagionali soprattutto al centro e al meridione. La situazione migliorerà nella giornata di domani quando il sole tornerà a splendere al centro anche se insisteranno venti forti sull’Adriatico e nubi di passaggio, più intense all’interno con qualche goccia. Piogge e temporali insiteranno ancora al meridione con fenomeni localmente intensi tra Salento, Basilicata e Calabria.

Nubifragio colpisce Ancona

Questa mattina i maggiori effetti dell’attacco perturbato si sono avuti sulle Marche, in particolare nell’anconetano, dove nel corso delle prossime ore il meteo tenderà gradualmente a migliorare. Come riportato da anconatoday.it, le strade sono state trasformate in fiumi in piena di acqua e fango. n via Tavernelle, il vento ha sradicato un albero che è poi crollato su una macchina che era parcheggiata. Per fortuna nell’abitacolo non c’era nessuno. Una città che nel giro di pochi minuti è stata trasformata in un fiume in piena di acqua e fango a causa della violenza della pioggia. Momenti di paura anche davanti all’ospedale Salesi, dove un albero è franato sulle auto parcheggiate. Problemi anche al piano e in pieno centro dove numerosi negozi sono stati completamente allagati.