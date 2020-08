METEO – Violento MALTEMPO alle porte dell’ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, lista città colpite

Italia divisa in 2 tra il maltempo e il sole

L’Italia risulta negli ultimi giorni divisa climaticamente a metà tra il sole e i temporali: mentre infatti un promontorio anticiclonico di matrice africana sta interessando tutte le regioni centro-meridionali, portando non solo cieli pressoché soleggiati (salvo qualche ammasso nuvoloso lungo le zone interne), ma anche clima pienamente estivo con i valori termici che in alcuni casi si dimostrano eccessivi e tali da indurre il Ministero della Salute a bollare di rosso 8 città italiane a causa del caldo, diversa è la situazione sulle quelle settentrionali: la campana anticiclonica viene infatti disturbata dalla presenza di una goccia fredda sulla Francia, come vedremo.

Temporali al nord Italia

Negli ultimi giorni si susseguono svariati fronti perturbati sulle regioni settentrionali, più esposte allo scorrimento di correnti più fresche e umide di matrice atlantica e provenienti dalla goccia fredda precedentemente menzionata nel finale del primo paragrafo. Negli ultimi minuti un violento sistema temporalesco sta infatti colpendo le zone del Piemonte centro-orientale, con fenomeni anche violenti e accompagnati da frequente attività elettrica e occasionali grandinate. Lo stesso Piemonte nella serata di ieri ha dovuto fronteggiare un violento nubifragio che ha causato diversi danni nel cuneese.

Nuova giornata instabile quella di domani

Per la giornata di domani venerdì 14 agosto si prevedono condizioni meteo non proprio rassicuranti per le regioni settentrionali, che ancora una volta assisteranno agli effetti dovuti alle infiltrazioni di correnti più fresche e instabili di matrice atlantica provenienti dai quadranti occidentali. Al solito, l’instabilità scoppierà soprattutto nel corso del pomeriggio, quando diversi sistemi temporaleschi potranno interessare la Lombardia e le regioni nordorientali. Al centro-sud persistono invece gli effetti della campana anticiclonica, con non solo bel tempo ma anche caldo intenso e in molti casi afoso, soprattutto sulle località costiere. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.