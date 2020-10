METEO – Violento MALTEMPO colpisce Frosinone e provincia: crolla un ponte, esonda un torrente e strade inagibili, ecco i dettagli

Violento maltempo in Italia grazie ad un nuovo impulso perturbato

Soprattutto nelle scorse ore si è abbattuta sull’Italia l’ennesima violenta ondata di maltempo sulla nostra Penisola a causa di un ulteriore impulso perturbato ad opera di un flusso atlantico che appare sempre più letteralmente indemoniato in questa stagione autunnale che verrà probabilmente ricordata come tra le più tempestose e dinamiche degli ultimi anni. Tra la notte e la mattinata odierna violenti nubifragi si sarebbero abbattuti su tutto il versante tirrenico centrale e la Campania. In quest’ultima si sono peraltro verificati diversi danni e disagi relativi soprattutto ad allagamenti nell’Irpinia.

Tromba d’aria ieri in Sardegna e precisamente ad Alghero

La fase di forte maltempo che ha caratterizzato almeno fino alle prime ore della mattinata odierna soprattutto i settori più occidentali dell’Italia è iniziata nel pomeriggio di ieri e aveva dato già un assaggio di quello che avrebbe potuto scatenare nelle ore successive: infatti, una tromba d’aria si sarebbe abbattuta in Sardegna e precisamente nella località di Alghero, portando diversi danni relativi allo scoperchiamento dei tetti di alcune abitazioni, l’abbattimento di diversi alberi e dei pali della corrente. Questo, non sarebbe stato l’unico fenomeno vorticoso scaturito da questa parentesi di spiccata instabilità, l’altro infatti si è abbattuto a Sottomarina di Chioggia nel pomeriggio.

Versante tirrenico nel mirino del forte maltempo, danni in provincia di Frosinone

Da quanto detto emerge dunque che il versante tirrenico sia stato indubbiamente quello più colpito dal maltempo, in particolare anche la Provincia di Frosinone tra la scorsa notte e questa mattina ha avuto a che fare con nubifragi e acquazzoni che hanno portato localmente gli accumuli a sfiorare addirittura i 100 millimetri. Questo non solo ha creato disagi alla circolazione rendendo le strade impraticabili (un autobus Cotral è rimasto intrappolato tra i detriti a San Biagio Saracinisco), ma ha anche portato ingenti danni come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI FROSINONE, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.