METEO – Violento MALTEMPO con FRANE e SMOTTAMENTI, CHIUSA AUTOSTRADA e altre strade nel Kashmir

Parentesi invernale in Italia

Nelle ultime ore il nostro Paese è stato investito da un’ondata di maltempo dai pieni connotati invernali a causa della discesa di una saccatura di origine polare marittima che ha causato un tracollo delle temperature sensibile soprattutto al nord, laddove cioè le colonnine di mercurio nella scorsa settimana sono andate sfiorando in alcuni casi i +29°C. Non solo, pioggia e neve a bassa quota interessano da ieri soprattutto l’Appennino meridionale e le zone interne del centro.

In serata maltempo in Calabria e neve a quote relativamente basse

Il fronte instabile si sposterà nel corso di questa prima parte di serata verso meridione, andando ad interessare dunque seppur in maniera isolata il settore meridionale dell’Appennino. Successivamente, soprattutto nella seconda parte della serata, i fenomeni si concentreranno maggiormente sulla Calabria, specie tra cosentino e crotonese, dove assumeranno carattere nevoso a partire dai 600/700 metri e localmente anche più in basso.

Violento maltempo nel Kashmir

Nonostante il maltempo non presenti caratteri così estremi sulla nostra Penisola, comunque non sono mancati danni e forti disagi dovuti proprio all’instabilità. A crear più problemi in Italia sicuramente il vento, che ha causato diversi grattacapi a Venezia e zone limitrofe ieri. Spostandoci oltre i nostri confini però, il maltempo continua a colpire in maniera estrema la fascia tropicale asiatica, provocando problemi anche piuttosto seri, come vedremo nel prossimo paragrafo.