METEO – Violento MALTEMPO con GRANDINATE in arrivo nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Picchi fino a +40°C localmente in Calabria

Anche nella giornata odierna, come nelle ultime due settimane circa, si presentano condizioni climatiche pienamente estive sulle regioni centro-meridionali e in alcune di quelle settentrionali (quelle che non sono interessate dal maltempo). Si registrano oggi temperature di +35/+37°C diffusi al centro-sud, con picchi locali fino a +40°C nelle zone interne della Calabria. Questo periodo di netta e visibile stabilità al centro-sud ha interessato anche il nord nei passati giorni, prima che uno sbilanciamento del flusso atlantico verso il continente europeo ne determinasse condizioni di nuovo maltempo che colpisce in maniera sparsa, come vedremo e approfondiremo meglio all’interno del prossimo paragrafo.

Attiva un’allerta meteo al nord

Come scritto in precedenza le condizioni meteo di maltempo sono state provocate sulle regioni settentrionali fin dalla giornata di ieri a causa di un nuovo abbassamento del flusso atlantico appena oltralpe, che permette l’infiltrazione di tali correnti anche sul nostro territorio nazionale. Piogge e temporali si susseguono in maniera intermittente e in forma sparsa al nord Italia fin da ieri e nella giornata di oggi è stata diramata ed è tutt’ora attiva un’allerta meteo da parte del Dipartimento di Protezione Civile. L’instabilità colpisce a carattere sparso e non diffuso e, dove lo fa, è accompagnata anche da un netto crollo delle temperature e occasionalmente da grandinate.

Diversi nuclei temporaleschi sparsi per la Lombardia

Se nelle passate ore nuclei temporaleschi hanno interessato in prevalenza il Piemonte, nel corso di questi minuti diversi sono i sistemi temporaleschi che stanno colpendo la Lombardia, alcuni dei quali anche molto intensi. Le precipitazioni localmente risultano a carattere di nubifragio e accompagnati da frequente attività elettrica. Si segnala altresì occasionalmente la presenza di violenti grandinate. Rimane stabile e asciutto sul resto del Paese e a maggior ragione sulle regioni centro-meridionali dove questa sera in particolare risulta molto calda e afosa a causa di valori termici e igrometrici davvero elevati.