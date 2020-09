METEO – Violento MALTEMPO e CROLLO delle TEMPERATURE, ecco gli STEP della ROTTURA STAGIONALE. Le PREVISIONI

Meteo – tutti i passaggi che ci porteranno all’instabilità diffusa, vediamo le PREVISIONI e la tendenza per i prossimi giorni

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. La rottura stagionale s’avrà da fare: i principali modelli anche questa mattina confermano l’arrivo di una vasta saccatura instabile da Nord, che porterà l’Italia nella morsa dell’Autunno. Ma prima di arrivare a questo step, ve ne saranno altri di cui vi parleremo in modo approfondito all’interno di questo editoriale. Il mese di settembre è trascorso in gran parte non solo all’insegna di temperature ben al di sopra della media stagionale, ma anche con un profondo deficit pluviometrico che (ad eccezione delle isole maggiori e della Calabria orientale) ha investito praticamente tutta la nostra Penisola segnando un periodo ampiamente anomalo. Il tutto potrebbe, usiamo ancora il condizionale ma a questo punto le probabilità sono molto elevate, interrompersi a partire dal prossimo giovedì. Cerchiamo quindi di analizzare tutte le fasi che ci porteranno a quella che molti chiamano “tempesta equinoziale”, che quest’anno potrebbe quindi cadere proprio in concomitanza dell’avvento dell’autunno astronomico.

STEP 1 – Fase instabile tra oggi e martedì con fenomeni sparsi sull’Italia, localmente anche a carattere temporalesco

L’isolamento di una vasta circolazione depressionaria in quota sull’Europa occidentale che in queste ore sta portando condizioni di maltempo diffuso tra Francia e Spagna, piloterà un flusso di correnti umide e instabili fin verso la nostra Penisola. Pur mancando un centro di bassa pressione ben definito al suolo, infatti, i principali centri di calcolo suggeriscono che sia oggi che nelle giornate di domani e martedì assisteremo ad un generale peggioramento del tempo sull’Italia con piogge sparse e localmente anche a carattere di acquazzone o temporale. Il tutto tenderà comunque a concentrarsi sulle regioni settentrionali e su quelle tirreniche, ossia le più vicine alla curvatura ciclonica che scorre lungo le medio-alte quote. Diversa invece la situazione all’estremo meridione, che dopo il transito del Medicane assisterà ad un breve periodo caratterizzato da una maggiore stabilità atmosferica e al consolidamento di temperature ben al di sopra della media stagionale. Questo primo Step si potrebbe comunque rivelare fondamentale per disegnare la traiettoria della saccatura meridiana attesa per il prossimo fine settimana. Ma andiamo ad approfondire il tutto all’interno del paragrafo successivo.

STEP 2 – L’AFFONDO imminente sull’Italia, possibili nubifragi

Il periodo che intercorrerà tra la prima fase di maltempo di cui vi abbiamo appena parlato e l’arrivo dell’affondo meridiano sull’Italia, potrebbe non essere soltanto di transizione di termini di fenomenologia prevista. Non è escluso infatti che lungo le aree di confine tra la saccatura in ingresso da Nord ed un primo tentativo di opposizione ad opera dell’alta pressione nord africana ancora presente sulle regioni meridionali, possano avere origine fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. Maggiormente colpite potrebbero risultare le zone tirreniche e il Nord Est, ma al momento non possono essere fatte delle valutazioni più approfondite in quanto ci troviamo ancora a diverse ore di distanza rispetto al lasso temporale di cui vi stiamo parlando, posizionato orientativamente tra mercoledì e giovedì. È comunque evidente come già la prima parte della prossima settimana risulterà compromessa dal maltempo al Centro-Nord, con la rottura stagionale che verrà costruita passo dopo passo con i giorni. Vediamo però lo STEP 3, nella pagina successiva dell’editoriale, pur essendo quello con i maggiori e fisiologici dubbi ancora presenti.