METEO – Violento MALTEMPO in arrivo tra inizio APRILE e PASQUA, possibili TEMPORALI e CALO TERMICO

Prossime ore con isolati disturbi di maltempo sull’estremo nordest

Dopo una prima parte di giornata che ha visto qualche rovescio interessare l’estremo nord Italia, nevoso sulla catena alpina centro-occidentale, le condizioni meteo all’interno del nostro Paese questo pomeriggio sono tendenzialmente migliorate con assenza di fenomeni. Tuttavia nelle prossime ore, tra stasera e le prime ore della notte di domani domenica 28 marzo, qualche pioggia isolata potrebbe interessare i settori meridionali del Friuli Venezia Giulia, prima di un nuovo miglioramento entro il primo mattino.

Anticiclone protagonista unico del Mediterraneo con temperature in aumento

I flussi di maltempo si allontaneranno immediatamente a partire dalla mattina di domani domenica 28 marzo e dal pomeriggio l’Anticiclone africano tornerà protagonista pressoché unico dello scenario meteorologico del Mediterraneo centro-occidentale. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo infatti, le condizioni meteo risulteranno generalmente stabili con un aumento delle temperature che si confermerà anche nei prossimi giorni con picchi che nella prossima settimana raggiungeranno fino i +24°C.

Anticiclone in arretramento dai primissimi giorni di aprile

Il mese di aprile tuttavia non porterà buone nuove per la primavera: le proiezioni modellistiche attuali anzi mostrano un Anticiclone africano in decadimento sotto i colpi della progressione di una vasta saccatura di origine artica, foriera dunque anche di aria più fredda. Dopo i primissimi giorni del mese che trascorreranno comunque all’insegna di una debole stabilità, l’ondata di maltempo potrebbe travolgere l’Italia in un momento immediatamente successivo, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.