METEO – Violento MALTEMPO nel Lazio con VENTI BURRASCOSI: DANNI e DISAGI, alberi cadono sulle ABITAZIONI, i dettagli

Oggi altra giornata di maltempo, ma interessato anche il centro Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo appaiono ancora piuttosto perturbate sull’Italia seppur in forma lievemente meno diffusa rispetto a quanto si è visto ieri almeno sulle regioni settentrionali. Tuttavia, l’instabilità si è oggi estesa fin sulle regioni centrali, con fenomeni talvolta intensi che hanno colpito e stanno colpendo l’Umbria (soprattutto ternano) e Marche, oltre che la Toscana: in quest’ultima regione infatti, violente raffiche di vento hanno causato la caduta di un albero che in mattinata ha ucciso due bambine in un camping. Forti temporali in atto anche sulla costa centrale laziale.

Violento maltempo si sposta al nordest

Sebbene nei passati due giorni il maltempo abbia colpito più duramente le regioni nordoccidentali, quest’oggi le aree più colpite sono quelle del fronte settentrionale opposto, nonché quelle nordorientali. Più in particolare violenti acquazzoni e temporali hanno coinvolto nelle passate ore il Friuli Venezia Giulia, dove diversi sono stati i danni e i disagi dovuti ad allagamenti ed esondazioni, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Ora il tempo in queste zone appare in miglioramento in un contesto di cieli comunque perlopiù nuvolosi.

Danni e disagi nel Lazio settentrionale

L’assetto barico è notevolmente mutato in favore del maltempo e ciò è finalmente evidente anche sulle regioni centrali dove tuttavia persistono condizioni climatiche ancora calde. Mentre infatti la rinfrescata è attesa per domani lunedì 31 agosto, il maltempo non si è fatto attendere più di tanto e più precisamente un fronte temporalesco, innescato da una linea di convergenza di venti innanzi alla costa laziale, ha colpito duramente il Lazio settentrionale. Il temporale ha colpito generalmente il viterbese e la provincia romana settentrionale, con danni e disagi anche notevoli. PER LE PREVISIONI METEO RELATIVE ALLA TUA CITTA’, CONSULTA IL NOSTRO SITO.