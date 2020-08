METEO – Violento MALTEMPO sta per abbattersi sull’ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città colpite

Disturbi temporaleschi al nord quest’oggi

Nel corso di questo pomeriggio diversi sistemi temporaleschi stanno prendendo vita sulle regioni settentrionali e talvolta colpiscono in maniera anche violenta, soprattutto sulle pianure piemontesi. Questo grazie ad un cedimento dell’Alta pressione dovuto ad una nuova spinta del flusso atlantico verso la nostra Penisola, un preludio di un’ondata di maltempo che interesserà l’Italia nei prossimi giorni, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale. Violenti temporali plausibili, ancora una volta e soprattutto in Piemonte, anche nella seconda parte della serata odierna.

Bel tempo al centro-sud

La campana anticiclonica invece resiste sulle regioni centro-meridionali e continua a proteggerle dal flusso di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Come da diverse settimane a questa parte, l’Anticiclone sub-tropicale sembra ormai radicato lungo il centro-sud, grazie anche un indice ITCZ (Zona di Convergenza InterTropicale) nettamente oltre la media di riferimento, che provoca appunto un rigonfiamento su latitudini più settentrionali del suddetto Anticiclone. Spesso, al netto del maltempo al nord, porta persino temperature piuttosto elevate, tanto che il Ministero della Salute ha emanato per oggi bollino rosso per 5 città.

Domani nuova giornata di maltempo

A partire fin dalle prime ore della giornata di domani lunedì 17 agosto saranno piuttosto evidenti sull'Italia gli effetti portati dall'affondo delle correnti atlantiche nel nostro Paese, con violenti temporali che colpiranno le aree tra Piemonte e Lombardia per poi estendersi sulle regioni nordorientali entro il pomeriggio, quanto acquazzoni saranno possibili lungo buona parte della fascia adriatica, soprattutto settori interni. Ingresso di acquazzoni e temporali in Liguria a partire dalle prime ore della mattinata. L'instabilità assumerà carattere sparso e non diffuso. In serata attesa una possibile intensificazione dei fenomeni sulle regioni nordorientali. Le precipitazioni potranno assumere occasionalmente carattere grandinigeno. Tempo ancora stabile e asciutto sul resto del Paese.