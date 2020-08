METEO – Violento MALTEMPO torna a colpire l’ITALIA, ALLAGAMENTI e DISAGI a Termoli, in Molise: la gente approfitta per il surf in strada, VIDEO

Fase perturbata in Italia a causa del passaggio di una saccatura atlantica

Negli ultimi giorni il campo sinottico del Mediterraneo presenta delle novità rispetto a quanto visto nel corso della passata settimana, quando un promontorio anticiclonico piuttosto possente di matrice africana aveva avvolto quasi interamente il nostro Paese portando temperature folli anche oltre i +40°C. Le condizioni meteo fin dagli inizi di questa settimana (e al nord per la verità già da domenica) sono successivamente peggiorate a causa del transito di una saccatura di origine atlantica che ha affondato nel cuore del Mediterraneo e che come vedremo, non ha mancato di portare danni e disagi in giro per lo stivale.

Danni nel vicentino ieri

Durante quest’estate un po’ anomala non solo dal punto di vista climatico, ma anche dal contesto socio-politico nel quale siamo immersi, il nord Italia è stato frequentemente bersagliato dalle ondate di maltempo grazie al passaggio di cavi atlantici talvolta rapidi e in veloce traslazione verso oriente. Altrettanto spesso il maltempo ha provocato non pochi danni e disagi quando si è manifestato e non ha mancato di portarli anche nella giornata di ieri: in particolare, la situazione più critica si è registrata nelle zone del vicentino e ancor più precisamente tra Bassano del Grappa e Solagna, dove plurimi sono stati anche gli interventi dei Vigili del Fuoco.

Clima estremo anche al sud

Tuttavia, fenomeni violenti non sono mancati anche al sud nella giornata di ieri, ma anche in quella odierna: ieri infatti, danni anche piuttosto ingenti si sono segnalati sulla costa tirrenica della Calabria, in particolare a Tortora, località del cosentino, dove alcune trombe marine (per la precisione due) sono riuscite a varcare la spiaggia provocando non pochi problemi ad un paio di lidi. Anche oggi, come accennato in precedenza, il maltempo ha squillato in maniera importante nelle aree meridionali, in particolare a Termoli, città costiera del Molise, come vedremo nel prossimo paragrafo.