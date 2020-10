METEO – Violento NUBIFRAGIO a Fontebranda, provincia di Siena: una FRANA lambisce le case, 8 evacuati

Stop a sole e clima mite, l’autunno riprende la scena

Si è dunque definitivamente conclusa per molte zone la fase di stabilità portata in auge dall’Anticiclone afroazzorriano in estensione verso il Mediterraneo centrale nei passati giorni, che è stato nuovamente costretto a soccombere a causa della progressione di una saccatura di origine nordatlantica i quali effetti sono decisamente evidenti soprattutto al centro-nord. L’autunno si riprende dunque lo scenario da protagonista, dopo che il bel tempo dei passati giorni condito da temperature gradevoli soprattutto nelle ore diurne aveva fatto illudere in molti dell’inizio di un periodo di stabilità, dopo tanto maltempo. Ma non è stato così, come era evidente fin dall’inizio.

Prossime ore ancora maltempo su molte zone del Paese

L’azione di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale richiama persino un flusso umido in arrivo dai settori nordafricani che saranno corresponsabili dell’ingresso di qualche pioggia soprattutto al meridione (nel trapanese in serata). Sul resto d’Italia appaiono in maniera più evidente le correnti atlantiche responsabili anche di un calo delle temperature piuttosto sensibile e che nelle prossime ore determineranno la persistenza dell’instabilità sul Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Molise, zone costiere dell’Abruzzo e foggiano, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Violento nubifragio si è abbattuto a Fontebranda, in provincia di Siena, ci sono danni e disagi

In un contesto di maltempo, come purtroppo spesso accade ultimamente, non sono mancati anche questa volta danni e disagi. Fin da questa mattina una tra le regioni più colpite pareva essere la Toscana e in effetti qualche disagio è stato rinvenuto proprio su quest’ultima regione, più precisamente a Fontebranda, in Provincia di Siena, colpendo dunque soprattutto le zone interne. Qui, stando a ciò che si apprende dal sito “lanazione.it” avrebbe infatti franato una parete di tufo sovrastante delle abitazioni, mettendole in serio rischio e rendendo necesserie delle evacuazioni. PER LE PREVISIONI METEO DI SIENA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.