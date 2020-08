METEO – Violento NUBIFRAGIO causa ALLAGAMENTI a Lucca: strade trasformate in fiumi in piena, soccorritori in azione

Giornata instabile in Italia, nubifragi in Toscana

In Italia sono in atto giornate calde alternate a temporali pomeridiani anche violenti, così come in altre zone d’Europa dove non sono mancati temporali piuttosto intensi e locali danni e disagi. Maltempo che in alcuni casi ha colpito anche violentemente il nord Italia, provocando danni ingenti e disagi anche per gli automobilisti. Il nord e parte del centro risulteranno i settori maggiormente colpiti anche nel corso delle prossime ore con temporali e locali grandinate. Proprio in queste ore, forti temporali stanno colpendo parte del centro Italia, segnatamente la Toscana dove si registrano anche situazioni di criticità. Accumuli di pioggia superiori ai 100 mm sono stati registrati nella zona di Lucca, dove poco fa un violento nubifragio ha trasformato le strade in torrenti in piena e causato notevoli difficoltà agli automobilisti in zona.

Nubifragio colpisce Lucca: strade trasformate in fiumi di fango

Al momento la situazione peggiore interessa alcune zone della Toscana, soprattutto il settore centrale e settentrionale, dove sono in atto piogge e temporali anche intensi. Poco fa, un nubifragio ha colpito la zona di Lucca con molti disagi anche in città, dove, come riportato da luccaindiretta.it, le strade sono state trasformate in fiumi in piena di acqua e fango e numerosi sono stati gli allagamenti. Il nubifragio ha provocato disagi anche nel capoluogo, diversi gli allagamenti di garage, scantinati e di alcuni piani terra. Situazione critica in particolare a San Vito, dove il nubifragio ha causato difficoltà anche negli spostamenti e automobilisti sono stati sorpresi da un fiume di fango. Nel corso delle prossime ore forti temporali attesi anche in Umbria e nelle zone interne del Lazio, Marche e Abruzzo con calo delle temperature. Piogge e temporali anche intensi che nel corso della giornata di oggi riguarderanno gran parte del centro Italia e ancora il nord, soprattutto il settore orientale.

Temporali in movimento verso il centro nelle prossime ore

Non sono escluse situazioni di criticità, temperature in calo e clima gradevole in tutto il centro e il nord della penisola. Ancora caldo invece al sud con punte superiori ai 35 gradi in tutte le regioni ma anche locali temporali pomeridiani tra Basilicata e Puglia. Nella giornata di domani tempo ancora instabile in appennino, soprattutto al centro e al sud ma fenomeni minori rispetto alla giornata odierna. Parentesi instabile destinata a chiudersi nella giornata di domani, da giovedì prenderà il via una nuova e intensa ondata di caldo con temperature che arriveranno a toccare nuovamente i 38-40 gradi (all’ombra) in alcune regioni del sud e in Sardegna. GRECIA TRA PIOGGE E INONDAZIONI, SETTE VITTIME