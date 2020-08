METEO – Violento NUBIFRAGIO causa ALLAGAMENTI e black-out a Foggia: numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco

Temporali e grandinate al sud: duramente colpita la Puglia

Condizioni di maltempo insistono al sud Italia e la situazione resterà instabile ancora per 24 ore su tali zone. Forti temporali in alcune zone del centro-sud della penisola con annesse violente grandinate. Moltissime le regioni interessate da piogge e temporali a breve. Fenomeni molto violenti si sono verificati tra la Calabria e parte della Sicilia settentrionale, dove nel corso delle ultime ore si è verificato anche un tornado nella zona di Cefalù. Non solo, piogge e nubifragi lampo anche tra Basilicata, Campania e parte della Puglia, soprattutto nella zona del tarantino e del foggiano, dove nel corso delle ultime ore piogge e grandinate hanno causato condizioni di criticità. La città di Foggia è stata duramente colpita nel corso della nottata odierna, piogge intense, raffiche di vento e black-out hanno interessato diverse zone della provincia.

Nubifragio colpisce il foggiano

Come riportato da immediato.net, un violento nubifragio si è abbattuto sulla città pugliese causando notevoli disagi in zona e rendendo alcune strade completamente impraticabili. Si registrano diversi allagamenti e problemi alla rete elettrica. Alcuni automobilisti sono stati dovuti essere soccorsi, oltre un metro il livello che ha raggiunto l’acqua in alcuni sottopassi. La polizia locale ha chiuso al traffico il sottopassaggio Scillitani mentre squadre di Protezione Civile di E.R.A Ambiente sono intervenute con pompe idrovore. Super lavoro anche dei Vigili del Fuoco ma fortunatamente, a parte qualche situazione di criticità, non si registrano feriti o vittime. Non migliore la situazione in altre zone della Puglia, come nel tarantino e tra Bari e Brindisi, dove numerosi sono stati gli allagamenti e le richieste di aiuto e soccorso. Il tempo in Puglia resterà instabile sino alla prima parte di domani, a causa della persistenza nel basso Adriatico di un’insidiosa goccia fredda. Successivo miglioramento dalla giornata di domenica.

Tornado a Cefalù, Sicilia

E’ tutto il sud Italia che ormai da 72 ore sta facendo i conti con piogge, temporali e tornado. Non risparmiata la Sicilia, soprattutto la parte settentrionale e orientale. Come riportato da gds.it, un tornado ha colpito Cefalù e ha generato panico e fuggi fuggi tra i bagnanti, presi alla sprovvista mentre trascorrevano una giornata al mare. Il vortice si è formato all’improvviso, in molti sono usciti dall’acqua per evitare di essere travolti. Alberi sono stati sradicati e alcuni danni si contano lungo la zona costiera locale. Il tempo in zona rimarrà molto instabile anche oggi e sino alle giornata di sabato, non possiamo escludere quindi altri episodi simili. Come riportato anche in apposito editoriale, un altro fenomeno simile si è verificato anche nel Lazio, provincia di Latina, causando anche il ferimento anche di due persone.