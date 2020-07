METEO – Violento NUBIFRAGIO causa danni e ALLAGAMENTI a Cremona: numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco

Nuova ondata di maltempo in Italia

Ci siamo, un nuovo rapido ma intenso peggioramento è alle porte dell’Italia e, dopo i violenti temporali della notte appena passata un nuovo importante cambiamento è in arrivo nelle prossime ore. I fenomeni potrebbero essere particolarmente violenti al settentrione e su parte del centro. Stando agli ultimi aggiornamenti modellistici si tratterà di un break instabile piuttosto rapido e già dalla giornata di domenica tutta l’Italia godrà di un tipo di tempo prevalentemente soleggiato e con temperature in rialzo ma con valori più basi rispetto a quelli attuali. Nel frattempo prepariamoci a vivere un’intensa ondata di maltempo che colpirà nelle prossime ore il nord Italia e tra il pomeriggio di domani e la mattinata di sabato anche il centro, soprattutto l’Umbria, le Marche e la Toscana orientale. Non sono da escludere fenomeni violenti e grandinate sparse.

Nubifragio colpisce Cremona e provincia

Torniamo adesso a raccontare quanto successo tra la serata di ieri e le prime ore della mattinata odierna quando violentissimi temporali hanno colpito il nord-est dell’Italia, soprattutto Lombardia, Emilia Romagna e Veneto con grandinate e fortissime raffiche di vento. Moltissime le zone colpite, in particolare un nubifragio ha colpito Cremona, con danni ingenti in provincia. Come riportato da cremonaoggi.it, alberi caduti, black-out e numerosi allagamenti in città. Allagati i sottopassi di via Bergamo e della tangenziale, macchine intrappolate in via Mincio e numerosi interventi dei Vigili del Fuoco. Momenti di paura per alcuni automobilisti, travolti da fiumi di acqua e fango, numerose le chiamate arrivate ai vigili del fuoco che hanno effettuato interventi in varie parti del territorio. Il violento temporale si è mosso poi in direzione est ed ha colpito parte dell’Emilia Romagna e il Veneto con danni tra ferrarese, modenese e rodigino.

Fenomeni violenti nelle prossime ore

Attenzione perché tra pomeriggio e sera odierno si prevedono altri violenti temporali, soprattutto al nordest. Domani maltempo con piogge e grandinate che nel corso del giorno guadagnerà anche parte del centro Italia, soprattutto Umbria e Marche. Le temperature subiranno un brusco abbassamento al nord, in particolare in Lombardia, Emilia, Trentino e Veneto e Friuli, anche di oltre 10 gradi, dopo i picchi di 34-35 gradi delle scorse ore. Deciso calo anche in Adriatico dalla seconda parte di venerdì, soprattutto tra Marche e Abruzzo, quasi nulli gli effetti al meridione anche se anche qui si avvertirà un ricambio d’aria nel fine settimana. Il tutto risulterà abbastanza rapido e già dalla seconda parte di sabato tornerà a splendere il sole (a parte ultimi fenomeni sull’appennino centrale) e dalla giornata di domenica le temperature torneranno a salire.