METEO – Violento NUBIFRAGIO colpisce Baronissi con ALLAGAMENTI e diversi DISAGI, i dettagli

Nuovo maltempo sull’Italia

Le condizioni meteo sulla nostra Penisola si rivelano ancora una volta perturbate nella giornata di oggi: un fronte di maltempo sta infatti attraversando l’Italia da nord a sud già da ieri, portando acquazzoni e temporali soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella giornata odierna è tuttavia la volta dei settori meridionali, con la formazione di un minimo di bassa pressione sul Mar Jonio che porterà instabilità sulle zone più a sud dello stivale, tra cui nelle prossime ore rientreranno la Calabria, la Puglia centro-meridionale e le aree tirreniche della Sicilia, come abbiamo approfondito in un apposito editoriale.

Migliora dopo la neve sulle Alpi

Al netto di un peggioramento delle condizioni meteo quest’oggi riscontrabile lungo le regioni meridionali dunque, al centro-nord si verifica invece un miglioramento del tempo con cieli che entro la seconda parte della serata odierna risulteranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque su tali settori, con addensamenti più cospicui sull’estremo nordovest e sull’Abruzzo. Tale parentesi più stabile segue una fase perturbata che nella giornata di ieri, oltre alle piogge e ai temporali come scritto in precedenza, ha riportato anche la neve sulle Alpi con accumuli a tratti moderati.

Forte maltempo al sud, in particolare in Campania questo pomeriggio

Come scritto in precedenza dunque, se nella giornata di ieri le aree più colpite sembravano essere quelle centro-settentrionali, nella giornata di oggi il maltempo si è spostato al sud dove, anche in questo caso, i fenomeni risultano localmente intensi. In particolare la regione più colpita nel corso di questo pomeriggio dall’instabilità sembra essere la Campania: in particolare la località di Baronissi registra disagi e allagamenti piuttosto importanti (come vedremo nel prossimo paragrafo) che vanno ad aggiungersi agli altri disagi connessi agli stessi allagamenti ad Arezzo durante il weekend passato.