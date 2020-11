METEO – Violento NUBIFRAGIO colpisce Caserta, in Campania: madre e figli tratti in salvo da un autista della CTP, i dettagli

Il maltempo si è spostato al sud Italia oggi

Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sta interessando la nostra Penisola fin dalla tarda sera di domenica e ha colpito dapprima il centro-nord per poi spostarsi nella giornata odierna a meridione, dove ha portato piogge, acquazzoni e occasionali temporali. Purtroppo, come vedremo anche nel prossimo paragrafo, vi sono stati anche dei nubifragi che hanno provocato non pochi problemi nel Cilento. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Maltempo in Calabria nelle prossime ore

Nelle prossime ore il fronte instabile continuerà la sua corsa verso sudest gettandosi nel Mare Jonio dove persisterà una circolazione depressionaria. Ne deriva che, mentre su buona parte del sud le condizioni meteo tenderanno a migliorare, in Calabria appariranno ancora piuttosto perturbate, in particolare tra crotonese e cosentino dove saranno presenti piogge localmente anche intense, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Violento nubifragio colpisce Caserta, Campania nel mirino del maltempo

Come scritto nel finale del primo paragrafo violenti nubifragi nel pomeriggio hanno colpito il Cilento causando non pochi problemi soprattutto a Policastro, dove l’acqua ha letteralmente invaso le strade arrivando a coinvolgere locali ed abitazioni sfollando 20 persone. Allo stesso tempo, acquazzoni anche a carattere di nubifragio hanno colpito la città di Caserta, provocando non danni, ma forti disagi, a tal punto da intrappolare 3 persone in automobile, madre e i suoi 2 figli.