METEO – Violento NUBIFRAGIO colpisce Civitanova Marche, ALLAGATI negozi e garage: necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

Danni da maltempo al nord ieri

Le condizioni meteo, seppur in miglioramento nella giornata di oggi al nord, nei passati giorni sono comunque risultate piuttosto perturbate in tali settori, come tra l’altro spesso è avvenuto nel corso di quest’estate anomala sotto molti punti di vista. L’ondata di maltempo in questione, non ha mancato dunque anche questa volta, come frequentemente accade ultimamente, di lasciare il segno, causando danni e disagi. Nella giornata di ieri in particolare è toccato ai settori nordorientali, in particolare nell’area del vicentino dove la situazione si è mostrata particolarmente criticità tra Bassano del Grappa e Solagna.

Danni anche al sud tirrenico

Tuttavia, le regioni settentrionali non sono state le uniche zone ad essere interessate dal maltempo ma, come scritto in precedenza, questa volta l’instabilità ha riguardato un po’ tutti i settori italiani da nord a sud, sebbene alcune località siano rimaste comunque in ombra pluviometrica in quanto i temporali hanno assunto spesso carattere isolato o al più sparso. Rimanendo sempre alla giornata di ieri, il peggioramento ha colpito duro al sud, soprattutto sul versante tirrenico, dove alcune trombe marine e per la precisione un paio, avrebbero varcato le spiagge di Tortora passando allo stadio di tromba d’aria e provocando danni anche ingenti.

Settore adriatico a bersaglio del maltempo oggi

Dopo che nella giornata di ieri il maltempo ha colpito duramente il nordest e le regioni meridionali tirreniche, quest’oggi all’appello hanno risposto presente quelle del settore adriatico, grazie ad uno spostamento del minimo depressionario proprio nel Mar Adriatico. Nel corso di questa mattina infatti i nubifragi hanno colpito in maniera intensa alcune località del versante omonimo, tra cui troviamo sicuramente Termoli, dove si sono segnalati diversi allagamenti con le persone che hanno persino approfittato per fare surf in strada. Ma i violenti temporali hanno colpito anche il medio versante adriatico e in particolare la città di Civitanova Marche, come vedremo nel prossimo paragrafo.