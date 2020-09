METEO – Violento NUBIFRAGIO colpisce Fasano, Puglia: crolli, ALLAGAMENTI e fiumi di fango causano danni ingenti

Maltempo al nord e all’estremo sud

Tempo stabile e soleggiato su buona parte del centro e del meridione peninsulare (escluso il sud della Puglia e la Calabria ionica) mentre una perturbazione sta portando piogge e temporali anche intensi al nord, soprattutto al nord-ovest. Un fronte lambisce anche le nostre isole maggiori con piogge anche intense, soprattutto sulla Sicilia meridionale. Nel corso delle prossime ore avremo quindi diversi temporali in Italia, anche forti e associati a possibili grandinate ma anche un clima caldo in alcune zone non interessate dai fenomeni. Una situazione da monitorare in alcune zone ma niente a che vedere con quanto sta accadendo in altre zone del mondo come ad esempio in Turchia. Continuano le operazioni di soccorso a distanza di alcuni giorni dalle piogge alluvionali che hanno colpito il nord-est del paese e il bilancio al momento parla di 10 morti e numerosi feriti.

Violento nubifragio a Fasano

La situazione meteo al nord tenderà a migliorare nel corso delle prossime ore mentre dell’instabilità insisterà tra la Sardegna e la Sicilia. Nel pomeriggio odierno, forti temporali hanno interessato anche alcune località della Calabria e della Puglia, soprattutto la provincia di Brindisi e di Lecce, con danni e disagi, come accaduto ad esempio a Fasano. Come riportato da brindisireport.it, un nubifragio lampo ha colpito la zona di Fasano nel pomeriggio odierno e in pochi minuti ha creato danni e disagi. Numerose strade sono state allagate, acqua ha invaso anche abitazioni ed ha bloccato automobilisti. Non sono mancati anche de crolli come ad esempio lungo la strada statale 172“, invsa da un fiume di fango. Colpita soprattutto la zona costiera ma anche l’immediato entroterra, tantissime le segnalazioni di allagamenti e molti gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni. Soccorsi sono stati prestati anche ad automobilisti bloccati dall’acqua. In zona il tempo si materrà parzialmente instabile nelle prossime ore ma i fenomeni dovrebbero risultare più sporadici, a differenza della Sardegna e della Sicilia.

Italia divisa in due dal meteo

Anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni la nostra penisola risulterà divisa in due dal tempo, con il settore nord-occidentale e la Sardegna che continueranno ad essere interessati da piogge e temporali anche intensi, altrove prevarrà il sole e le temperature aumenteranno ulteriormente. Tra gioved’ e venerdì la goccia fredda che stazionerà per qualche giorno ad ovest della Sardegna, potrebbe evolvere invece verso sud-est e in caso avvenisse questo movimento ci dovremo aspettare piogge anche a carattere di nubifragio sulle nostre isole e marginalmente il basso Tirreno tra venerdì e sabato, ne riparleremo. Nel frattempo estate settembrina su molte regioni e capricci invece sulle due isole e marginalmente al nord-ovest. Spostiamoci ora all’estero dove la situazione maltempo è ancora piuttosto grave in alcune zone della Turchia. TROMBA D’ARIA COLPISCE GENOVA