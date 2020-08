METEO – Violento NUBIFRAGIO colpisce Ferrara: alberi abbattuti e numerosi ALLAGAMENTI. Vigili del Fuoco in azione

Temporali e grandinate pronte a colpire molte regioni

Perturbazione in piena azione in queste ore sull’Italia con piogge e temporali che hanno messo già a dura prova molte regioni del nord e in parte anche il centro, soprattutto la Toscana interna e il nord delle Marche. Anche nel corso delle prossime ore molte regioni saranno costrette a fronteggiare fenomeni meteo violentissimi come in parte già accaduto nelle ultime ore. Tanti i temporali violenti che si sono verificati nella nottata, particolarmente colpito il nord-est, soprattutto il ravennate, il ferrarese, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Danni ingenti anche nella zona di Ferrara, dove un forte temporale ha provocato numerosi allagamenti e sradicato alberi in parte della provincia.

Nubifragio colpisce Ferrara

Molte le zone colpite in particolare del nord Italia, al momento il settore più colpito da piogge e temporali. Come riportato da ilrestodelcarlino.it un nubifragio ha colpito nelle ultime ore anche Ferrara con danni segnalati in città. In particolare, vento e acqua hanno fatto crollare una pensilina in stazione, dove sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco. Molti i sottopassi che sono stati allagati, strade trasformate nel giro di poco in fiumi in piena di acqua e fango. Crollata anche una cancellata in Foro Boario e disagi ad alcuni negozi si sono avuti anche nel centro storico. Alcuni sottopassi sono stati completamente allagati e chiusi al traffico, super lavoro dei soccorritori. Nel corso delle prossime ore nuovi importanti temporali si svilupperanno sull’Emilia Romagna ma anche sul resto del nord-est e del centro Italia, prestare quindi la massima attenzione.

Nubifragio colpisce anche Trieste

Non solo Emilia Romagna ma anche Veneto e Friuli nel mirino del maltempo. Ieri un violentisismo nubifrgaio ha colpito anche Trieste e secondo quanto riportato da triesteprima.it, numerose sono state le richieste di soccorso. In pochi minuti sono state più di 20 le richieste giunte e altre continuano ad arrivare. Anche il personale nautico e il personale NSSA (Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico) è uscito in mare per il soccorso ad alcune imbarcazioni. Strade trasformate in fiumi in piena di acqua e fango, numerosissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco anche a favore degli automobilisti rimasti intrappolati nell'acqua. Non migliore la situazione nelle altre zone della regione, molti gli interventi anche a Udine a causa di allagamenti e rami spezzati dal forte vento.