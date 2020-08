METEO – Violento NUBIFRAGIO colpisce il perugino: strade trasformate in fiumi di fango e alberi caduti

Forti temporali in atto sull’Italia

Si è conclusa oggi la forte ondata di caldo che ha interessato la nostra penisola e i primi violentissimi fenomeni in serata si sono avuti sul nord-est con particolare riferimento all’est della Lombardia, Veneto e Friuli. Nella giornata odierna temporali anche intensi interesseranno parte del centro e del meridione, alcuni anche intensi tra le zone interne, le Marche e l’Abruzzo con grandinate non escluse. Le temperature subiranno un crollo soprattutto nella serata odierna e nella giornata di domani. Attenzione però, la pausa dal caldo risulterà breve, da mercoledì a venerdì avremo infatti un nuovo tentativo dell’anticiclone africano di portarsi verso l’Italia con temperature che torneranno ad aumentare prima di un nuovo tracollo nel fine settimana prossimo. Non sono mancati come ormai sempre accade nubifragi e grandinate dopo giornate roventi.

Violenti temporali, nubifragio nel perugino

Particolarmente colpita in queste ore l’Umbria ma anche parte delle Marche e dell’Abruzzo. Danni e disagi nel perugino, dove un violentissimo nubifragio accompagnato d notevoli fulminazioni ha causato allagamenti e fatto cadere diversi alberi. Come riportato da umbriajournal.com, violento temporale in Umbria, nel Perugino, nell’Assisano, in Altotevere. Duramente colpita anche la città di Perugia dove nel giro di pochi minuti la temperatura è scesa di oltre 10 gradi. La pioggia e il vento hanno interessato un po’ tutta la regione e molti sono stati gli interventi di soccorso. Strade sono state trasformate in fiumi in piena di acqua e fango e hanno causato molti disagi agli automobilisti. Diverse chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco, così come gli interventi per alberi pericolanti a Torricella di Magione e a Ponte San Giovanni, non si registrano fortunatamente feriti.

Settimana di fine agosto tra caldo intenso e violenti temporali

Maltempo che proseguirà ancora nelle prossime ore con piogge e temporali in particolare sul medio versante Adriatico e parte del meridione. Come abbiamo detto, sarà una settimana dinamica con alternanza tra fasi temporalesche e brevi rimonte africane. Il caldo tornerà ad essere fastidioso durante le ore centrali del giorno tra mercoledì e venerdì mentre i temporali più violenti si avranno oggi al centro-sud e in parte domani (al meridione) e tra sabato e domenica al nord e successivamente al centro. Temperature altalenanti che seguiranno il passaggio delle perturbazioni. ECCO COME POTREBBE PROSEGUIRE LA FINE DELLA STAGIONE ESTIVA 2020.