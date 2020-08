METEO – Violento NUBIFRAGIO colpisce la città di Torino: ALLAGAMENTI e danni ingenti

Violenti nubifragi colpiscono il nord Italia

Nella nostra penisola sono in atto giornate calde alternate a temporali pomeridiani anche violenti, così come in altre zone d’Europa dove non sono mancati temporali piuttosto intensi e locali danni. Maltempo che in alcuni casi ha colpito anche violentemente il nord Italia, provocando danni ingenti e disagi per gli automobilisti. Il nord e parte del centro risulteranno i settori maggiormente colpiti con piogge, temporali e possibili violentissime raffiche di vento, come già accaduto quest’oggi tra Liguria, Toscana e Emilia Romagna. In particolare, nella giornata di oggi, qualche ora fa, un violento nubifragio ha colpito la città di Torino con danni ingenti e strade trasformate in fiumi di acqua e fango.

Nubifragio a Torino: ci sono danni

Un violento nubifragio ha colpito la città del nord Italia, Torino ed ha causato danni ingenti oltre che numerosi disagi alla circolazione. Come riporta ilfattoquotidiano.it, dalla periferia al cento cittadino arrivano segnalazioni di allagamenti e danneggiamenti dovuti alla pioggia ma anche alla forte grandine. Le stazioni della metropolitana di Principi d’Acaja e Bernini sono inagibili. Tantissimi gli allagamenti che hanno determinato anche difficoltà per numerosi automobilisti. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Un albero è caduto tra corso Matteotti e corso Vinzaglio ma fortunatamente non ha causato feriti. Vari punti della città sono finiti sott’acqua, tante le richieste d’aiuto. Il maltempo ha colpito con forza tutto il Piemonte, grandine segnalata anche nella zona di Vercelli e di Asti, non migliore la situazione nel resto della regione. La perturbazione in transito al centro-nord dell’Italia porterà nel corso delle prossime ore fenomeni molto violenti, come già sta accadendo in alcune regioni dell’Italia settentrionale.

Forti temporali in movimento verso il centro

Purtroppo questo sarà come spesso accade, il prezzo da pagare per avere un po’ di refrigerio. Maltempo anche intenso che nel corso della giornata di domani investirà anche parte del centro Italia con temporali anche intensi nelle zone interne, associati a locali grandinate. Nella giornata di domani tempo instabile in gran parte del Paese con numerosi temporali (specie nel pomeriggio) ma con clima ancora molto caldo al meridione. La Protezione Civile ha emesso anche un’allerta meteo per numerose regioni, valida per la giornata di domani, martedì 18 agosto 2020, come vedremo poi in apposito editoriale. GRECIA TRA PIOGGE E INONDAZIONI, SETTE VITTIME